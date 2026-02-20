पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज: गांव-गांव गूंजा सवाल-इस बार सरपंच कौन?, ग्रामीण अंचलों में सियासत गरमाई

चौपालों पर बैठकी हो या खेतों की मेंढ़, चाय की थड़ी हो या मोबाइल की स्क्रीन- हर जगह एक ही चर्चा गूंज रही है, “इस बार सरपंच कौन?” गांवों की चौपालों में अब खुलकर दावे ठुकने लगे हैं। कोई अपने पिछले काम गिना रहा है तो कोई भविष्य के वादों का खाका खींच रहा है। कई जगह संभावित प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ रणनीति बैठकों में जुटे दिखाई दे रहे हैं।