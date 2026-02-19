Rajasthan Accident: एंबुलेंस हादसे में हुए थे दस से ज्यादा फ्रैक्चर, 10 बच्चों के पिता की दर्दनाक मौत, परिवार में कोहराम

हादसे में 75 वर्षीय फईमन बानो, 57 वर्षीय बेटा अब्दुल लतीफ, 35 वर्षीय भतीजा रिजवान अली, 25 वर्षीय बेटी मदीना और एक नर्सिंगकर्मी घायल हो गए थे। इस हादसे में 57 वर्षीय अब्दुल लतीफ पुत्र अब्दुल सत्तार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसे में उन्हें भी जोधपुर में उपचार के लिए भर्ती किया गया। उपचार के दौरान अब्दुल लतीफ पुत्र सत्तार की मौत हो गई। मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।