Pali News: लंबे इंतजार के बाद पाली को बड़ी सौगात, बांडी नदी पर बनेगा फोरलेन हाई-लेवल पुल, 40 करोड़ होंगे खर्च

Pali News: पाली शहर के सबसे बड़े जनमुद्दों में शामिल बांडी नदी पर नए पुल निर्माण को आखिरकार सरकारी मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से जोखिम और परेशानी का कारण बने पुराने सबमर्सिबल पुल की जगह अब 4 लेन हाई-लेवल पुल बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी है।