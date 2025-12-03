Rajasthan Road Accident : जीप के नीचे दबा​ चालक का शव, गाड़ी से बरामद डोडा-पोस्त, पिस्टल और जिंदा कारतूस

मौके पर पहुंची पुलिस डोडा-पोस्त, पिस्टल और जिंदा कारतूस जब्त कर अनुसंधान में जुट गई। शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। निमाज पुलिस चौकी प्रभारी राकेश शर्मा के अनुसार बुधवार सुबह करीब पौने छह बजे श्रीकृष्ण कुंभ गोशाला एवं पेट्रोल पंप के बीच एक थार जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। जीप जोधपुर की ओर जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त जीप की तलाशी ली तो चालक का शव जीप के नीचे आधा दबा हुआ था। प्लास्टिक के कट्टे में डोडा पोस्त भरा था, एक पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस भी मिले। क्षतिग्रस्त हुई जीप सम्भवत: तेज रफ्तार से असंतुलित होने पर सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई और चालक भजनलाल विश्नोई की मौके पर मौत हो गई।