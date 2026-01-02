पाली: होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत, बेटी से मिलने बाइक पर जा रहा था

पाली जिले के मानपुरा भाकरी निवासी एवं होमगार्ड जवान अर्जुन चौहान (52) की शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे बाइक पर सवार होकर अपनी बेटी से मिलने जालोर जिले के बाला गांव जा रहे थे। रास्ते में भाद्राजून थाना क्षेत्र के रामा गांव के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाइक रोकते वह सड़क पर गिर गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें भाद्राजून अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।
भाद्राजून थाना प्रभारी लालाराम ने बताया कि मृतक के पुत्र अक्षय चौहान ने बताया कि अर्जुन चौहान का पहले से हृदय रोग का उपचार चल रहा था। आशंका है कि हार्ट अटैक के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। हालांकि मौत का पुख्ता कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव देर रात मानपुरा भाकरी लाया गया। शनिवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
अर्जुन चौहान होमगार्ड जवान के रूप में सेवाएं दे रहे थे और समाज सेवा के कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। उनके परिवार में दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। तीन संतानों मधु, अक्षय और ममता का विवाह हो चुका है, जबकि सबसे छोटा पुत्र गजेन्द्र अविवाहित है। अचानक हुई इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
