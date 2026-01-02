पाली: होमगार्ड जवान की हार्ट अटैक से मौत, बेटी से मिलने बाइक पर जा रहा था

पाली जिले के मानपुरा भाकरी निवासी एवं होमगार्ड जवान अर्जुन चौहान (52) की शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे बाइक पर सवार होकर अपनी बेटी से मिलने जालोर जिले के बाला गांव जा रहे थे। रास्ते में भाद्राजून थाना क्षेत्र के रामा गांव के पास अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। बाइक रोकते वह सड़क पर गिर गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें भाद्राजून अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।