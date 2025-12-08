नए साल पर दुबई और अबु धाबी की सैर करवाएगा IRCTC, 22 जनवरी को होगी रवाना

आइआरसीटीसी जयपुर के अपर महा-प्रबंधक योगेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि दुबई सिटी टूर के तहत पाम जुमेराह, मिराकेल गार्डन, बुर्ज अल अरब एंड अटलांटिस होटल पॉइंट, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक बुर्ज -खलीफा लाइट एंड साउंड शो दिखाया जायेगा। इसके अलावा एक दिन डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू डिनर और बेली डांस का लुत्फ दिया जाएगा। एक दिन पर्यटकों को दुबई के बहु- प्रसिद्ध गोल्ड बाजार में खरीदारी का अवसर दिया जाएगा। इसी तरह एक दिन के अबू-धाबी सिटी के टूर में शेख-ज़ायेद मोस्क और बीएपीएस हिन्दू टेंपल सहित फेरारी वर्ल्ड की सैर करवाई जाएगी।