नए साल पर दुबई और अबु धाबी की सैर करवाएगा IRCTC, 22 जनवरी को होगी रवाना

IRCTC Tour Package:
IRCTC New Year Trip: भारतीय रेलवे का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) प्रदेश के लोगों को एक बार फिर दुबई व अबू धाबी की सैर करवाएगा। नए साल में चार रात व पांच दिन की यात्रा 22 जनवरी को जयपुर से शुरू होगी। इसमें हवाई यात्रा से लेकर थ्री स्टार होटल में आवास, वीजा फीस, तीन समय भोजन व प्रमुख दर्शनीय स्थलों का एसी डीलक्स बस से दर्शन, डिनर क्रूज व गाइड सुविधा तक के 94 हजार 730 रुपए राशि प्रति व्यक्ति अदा करनी होगी।
आइआरसीटीसी जयपुर के अपर महा-प्रबंधक योगेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि दुबई सिटी टूर के तहत पाम जुमेराह, मिराकेल गार्डन, बुर्ज अल अरब एंड अटलांटिस होटल पॉइंट, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक बुर्ज -खलीफा लाइट एंड साउंड शो दिखाया जायेगा। इसके अलावा एक दिन डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू डिनर और बेली डांस का लुत्फ दिया जाएगा। एक दिन पर्यटकों को दुबई के बहु- प्रसिद्ध गोल्ड बाजार में खरीदारी का अवसर दिया जाएगा। इसी तरह एक दिन के अबू-धाबी सिटी के टूर में शेख-ज़ायेद मोस्क और बीएपीएस हिन्दू टेंपल सहित फेरारी वर्ल्ड की सैर करवाई जाएगी।
इस टूर पैकेज की बुकिंग सुविधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जयपुर के बनीपार्क स्थित ऑफिस में भी 20 दिसंबर तक यात्रा की बुकिंग करवाई जा सकेगी। यात्रा संबंधी जानकारी व्हाट्सप्प नम्बर 9001094705, 8595930997 से ली जा सकती है।
आइआरसीटी दो महीने में प्रदेशवासियों को दुबई व अबुधाबी की ये दूसरी यात्रा करवा रहा है। इससे पहले 22 नवंबर को भी पर्यटकों का एक दल दुबई गया था। यात्रा को लेकर प्रदेशवासियों का उत्साह देखते हुए इसे फिर से संचालित किया जा रहा है।
