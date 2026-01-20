JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समापन वाद-विवाद में अभिव्यक्ति की आजादी पर तीखी बहस, ‘खामोशी से बेहतर है बोलने का खतरा’

वरिष्ठ पत्रकार इयान हिसलॉप ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि इस समय दुनिया में अगर किसी एक व्यक्ति के पास पूरी आजादी से बोलने का अधिकार है, तो वह एलन मस्क हैं। उन्होंने अपने 40 वर्षों के पत्रकारिता अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी सच में एक खतरनाक विचार है, तो उनकी पूरी पत्रकारिता यात्रा ही व्यर्थ हो जाती है। हिसलॉप ने जिस वाक्य से अपनी बात खत्म की, भीड़ ने तालियों के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि खामोशी से बेहतर है बोलने का खतरा।