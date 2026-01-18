JLF 2026: ‘राजस्थान की जनता किसी को भी नहीं बख्सती, जो गलती करेगा वो भरेगा’, जेएलएफ में बोले BJP नेता सतीश पूनिया

Jaipur Literature Festival 2026: राजस्थान की राजनीति में हर पांच साल में बदलाव मुद्दों और सरकारों की परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। निर्णय लेने के हिसाब से राजस्थान की जनता दूसरे प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा स्वाभिमानी है। राजस्थान की जनता किसी को बख्सती नहीं, जो भी गलती करेगा वो भरेगा। यह कहना है भाजपा नेता सतीश पूनिया का।