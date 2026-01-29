पाली में मंत्रों के साथ लगवाई गांठें, श्रद्धालुओं ने दी हवन में आहुतियां

कथा करते हुए कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु वसंत विजयानंद गिरी ने हरिकेश की शिव भक्ति का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भैरव के 64 स्वरूप हैं। कुबेर देव यक्षों के राजा हैं। रामदेव नाम के यक्ष के पुत्र गुणभद्र के संतान नहीं थी। गुणभद्र ने शिव की भक्ति और साधना की। इस पर उन्हें सन्तान प्राप्ति हुई। उसका नाम हरिकेश रखा गया। वह बचपन से शिवभक्त था। गुरुकुल जाने की जगह शिव की आराधना में लीन रहन से उसके पिता नाराज होते थे। इसके बाद हरिकेश घर छोड़ जंगल में चला गया। शिव उपासना में लीन हो गया। उसकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। जब तपस्या में लीन हरिकेश ने आंख खोली तो वह जंगल की जगह काशी में था। वहां उसने मणिकर्णिकाश्मसान में तपस्या की। जब मां पार्वती के साथ भगवान शिव भ्रमण पर निकले तो माता पार्वती ने हरिकेश को देखा। मां पार्वती ने प्रभु शिव से हरिकेश के कल्याण की कामना की। इस पर भगवान शिव ने हरिकेश को विश्व विलक्षण वरदान दिया। उनको दण्डनायक भैरव बनने का वर दिया।