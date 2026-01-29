29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पाली

पाली में मंत्रों के साथ लगवाई गांठें, श्रद्धालुओं ने दी हवन में आहुतियां

शहर के अणुव्रत नगर में आयोजित भैरव कथा व महालक्ष्मी यज्ञ में उमड़े साधक शहर के अणुव्रत नगर में आयोजित भैरव कथा व महालक्ष्मी यज्ञ में गुरुवार को बड़ी संख्या में शहरवासी व ग्रामीण उमड़े। जयकारों से अणुव्रत नगर परिसर गूंज उठा। वहां जगद्गुरु वसंत विजयानंद गिरी की निश्रा में भैरव देव की आराधना की [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Rajeev Dave

Jan 29, 2026

Krishnagiri Bhairav ​​Katha

पाली में भैरव कथा का श्रवण करते श्रद्धालु।

शहर के अणुव्रत नगर में आयोजित भैरव कथा व महालक्ष्मी यज्ञ में उमड़े साधक

शहर के अणुव्रत नगर में आयोजित भैरव कथा व महालक्ष्मी यज्ञ में गुरुवार को बड़ी संख्या में शहरवासी व ग्रामीण उमड़े। जयकारों से अणुव्रत नगर परिसर गूंज उठा। वहां जगद्गुरु वसंत विजयानंद गिरी की निश्रा में भैरव देव की आराधना की गई। मंत्रोच्चार कर श्रद्धालुओं से सर्व कष्ट अवारक डोरे सिद्ध करवाए गए। डोरों में विधि-विधान के साथ 30 मिनट तक चले विधान मतें 27 गांठें लगवाई गई। उधर, महालक्ष्मी यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर विश्व कल्याण की प्रार्थना की।

कथा करते हुए कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगद्गुरु वसंत विजयानंद गिरी ने हरिकेश की शिव भक्ति का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भैरव के 64 स्वरूप हैं। कुबेर देव यक्षों के राजा हैं। रामदेव नाम के यक्ष के पुत्र गुणभद्र के संतान नहीं थी। गुणभद्र ने शिव की भक्ति और साधना की। इस पर उन्हें सन्तान प्राप्ति हुई। उसका नाम हरिकेश रखा गया। वह बचपन से शिवभक्त था। गुरुकुल जाने की जगह शिव की आराधना में लीन रहन से उसके पिता नाराज होते थे। इसके बाद हरिकेश घर छोड़ जंगल में चला गया। शिव उपासना में लीन हो गया। उसकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। जब तपस्या में लीन हरिकेश ने आंख खोली तो वह जंगल की जगह काशी में था। वहां उसने मणिकर्णिकाश्मसान में तपस्या की। जब मां पार्वती के साथ भगवान शिव भ्रमण पर निकले तो माता पार्वती ने हरिकेश को देखा। मां पार्वती ने प्रभु शिव से हरिकेश के कल्याण की कामना की। इस पर भगवान शिव ने हरिकेश को विश्व विलक्षण वरदान दिया। उनको दण्डनायक भैरव बनने का वर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 08:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली में मंत्रों के साथ लगवाई गांठें, श्रद्धालुओं ने दी हवन में आहुतियां
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

पाली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय मानवा​धिकार आयोग की बैठक

NHRC
पाली

‘रोते हुए मौत मांगी है…मेरा कमबैक नहीं सीधा अंतिम संस्कार होगा’, उजड़ गया नई नवेली दुल्हन का सुहाग

Pali Rohat News
पाली

Rajasthan Crime: पड़ोसी के भरोसे छोड़ गई थी मासूम बेटियां, मौका पाते ही कर दी गंदी हरकत

Pali Man Arrested for Molesting Minor
पाली

Rajasthan Teacher Promotion: राजस्थान में कब होगा शिक्षकों का प्रमोशन ? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान आया सामने

Education Minister, Education Minister Madan Dilawar, promotion of teachers, promotion of teachers in Rajasthan, teachers promotion news, teachers promotion latest news, teachers promotion today news, Pali news, Rajasthan news, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षकों का प्रमोशन, राजस्थान में शिक्षकों का प्रमोशन, शिक्षकों का प्रमोशन न्यूज, शिक्षकों का प्रमोशन लेटेस्ट न्यूज, शिक्षकों का प्रमोशन टुडे न्यूज, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज
पाली

Pali News : गूगल ने पूरी की फ्रांसीसी दंपति की ख्वाहिश, 30 साल बाद पहुंचे राजस्थान के सोड़ावास गांव

Google fulfilled French couple wish finally reached Rajasthan this Pali Sodawas village after 30 years
पाली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.