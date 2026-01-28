Rajasthan Teacher Promotion: राजस्थान में कब होगा शिक्षकों का प्रमोशन ? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान आया सामने

पाली। शिक्षा विभाग में अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य पदों की डीपीसी शेष है। इससे रिक्त पदों का गणित गड़बड़ा रहा है। इस साल 31 मार्च तक डीपीसी नहीं की जाती है तो 1 अप्रेल से बकाया डीपीसी में एक और डीपीसी जुड़ जाएगी। शिक्षा विभाग में सरकार की ओर से कई पदों की डीपीसी की गई, इसके बावजूद अभी बड़ी संख्या में अध्यापक और अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे हैं।