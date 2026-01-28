Rajasthan Teacher Promotion: राजस्थान में कब होगा शिक्षकों का प्रमोशन ? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान आया सामने

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फाइल फोटो- पत्रिका
पाली। शिक्षा विभाग में अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य पदों की डीपीसी शेष है। इससे रिक्त पदों का गणित गड़बड़ा रहा है। इस साल 31 मार्च तक डीपीसी नहीं की जाती है तो 1 अप्रेल से बकाया डीपीसी में एक और डीपीसी जुड़ जाएगी। शिक्षा विभाग में सरकार की ओर से कई पदों की डीपीसी की गई, इसके बावजूद अभी बड़ी संख्या में अध्यापक और अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे हैं।
पदोन्नति के अभाव में रिक्त पदों का गणित भी गड़बड़ा रहा है। इस सत्र में उप प्राचार्य के साथ अन्य करीब 50 हजार पदों की डीपीसी की गई थी। इसके बाद भी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता सहित अन्य पदों की डीपीसी का शिक्षक अभी इंतजार कर रहे हैं।
उप प्रचार्य व समकक्ष: 7400
प्राध्यापक: 16800
वरिष्ठ अध्यापक: 41900
(शाला दर्पण के अनुसार)
शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पिछले 5 सत्र की पदोन्नतियां बकाया चल रही हैं। व्याख्याताओं की 3 सत्र की डीपीसी बकाया है। अन्य सभी वर्गों की बकाया पदोन्नतियां कर दी जाएं तो सीधी भर्ती की राह आसान होगी। विभाग को शीघ्र सभी बकाया डीपीसी करनी चाहिए।
बसन्त कुमार ज्याणी, पूर्व प्रवक्ता, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा
हमारी ओर से करीब 50 हजार से अधिक पदों की डीपीसी की जा चुकी है। जो डीपीसी शेष हैं, उन्हें भी जल्द कर देंगे। सरकार चाहती है कि तुरंत डीपीसी हो।
