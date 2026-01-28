28 जनवरी 2026,

बुधवार

पाली

Rajasthan Teacher Promotion: राजस्थान में कब होगा शिक्षकों का प्रमोशन ? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान आया सामने

शिक्षा विभाग में बकाया डीपीसी के कारण अध्यापक से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक पदोन्नति प्रक्रिया अटकी हुई है। 31 मार्च तक डीपीसी नहीं होने पर 1 अप्रेल से बकाया सूची में एक और सत्र जुड़ जाएगा।

पाली

image

Rakesh Mishra

Jan 28, 2026

Education Minister, Education Minister Madan Dilawar, promotion of teachers, promotion of teachers in Rajasthan, teachers promotion news, teachers promotion latest news, teachers promotion today news, Pali news, Rajasthan news, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षकों का प्रमोशन, राजस्थान में शिक्षकों का प्रमोशन, शिक्षकों का प्रमोशन न्यूज, शिक्षकों का प्रमोशन लेटेस्ट न्यूज, शिक्षकों का प्रमोशन टुडे न्यूज, पाली न्यूज, राजस्थान न्यूज

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। शिक्षा विभाग में अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य पदों की डीपीसी शेष है। इससे रिक्त पदों का गणित गड़बड़ा रहा है। इस साल 31 मार्च तक डीपीसी नहीं की जाती है तो 1 अप्रेल से बकाया डीपीसी में एक और डीपीसी जुड़ जाएगी। शिक्षा विभाग में सरकार की ओर से कई पदों की डीपीसी की गई, इसके बावजूद अभी बड़ी संख्या में अध्यापक और अधिकारी पदोन्नति की राह देख रहे हैं।

पदोन्नति के अभाव में रिक्त पदों का गणित भी गड़बड़ा रहा है। इस सत्र में उप प्राचार्य के साथ अन्य करीब 50 हजार पदों की डीपीसी की गई थी। इसके बाद भी अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता सहित अन्य पदों की डीपीसी का शिक्षक अभी इंतजार कर रहे हैं।

डीपीसी की बकाया स्थिति

  • अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की 5 सत्र की डीपीसी बकाया है। करीब 25,000 अध्यापक इंतजार कर रहे हैं।
  • वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता की 2 सत्र से पदोन्नति नहीं होने से करीब 10,000 इंतजार कर रहे हैं।
  • उप प्राचार्य से प्राचार्य की 1 सत्र की डीपीसी के कारण करीब 2,500 उप प्राचार्य इंतजार कर रहे हैं। दो सत्र की पदोन्नति हो चुकी है। उप प्राचार्य पद को डाइंग कैडर कर दिया गया है। व्याख्याता से वीपी/वरिष्ठ व्याख्याता के लिए पद निर्धारित नहीं किए गए हैं।
  • 1 अप्रैल को अगले सत्र की डीपीसी बकाया हो जाएगी। ऐसे में यदि 31 मार्च तक सभी डीपीसी नहीं होती हैं तो 1 अप्रेल से बकाया डीपीसी में एक और डीपीसी जुड़ जाएगी।

इतने है रिक्त पद

उप प्रचार्य व समकक्ष: 7400
प्राध्यापक: 16800
वरिष्ठ अध्यापक: 41900
(शाला दर्पण के अनुसार)

शीघ्र की जाए बकाया डीपीसी

शिक्षा विभाग में तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पिछले 5 सत्र की पदोन्नतियां बकाया चल रही हैं। व्याख्याताओं की 3 सत्र की डीपीसी बकाया है। अन्य सभी वर्गों की बकाया पदोन्नतियां कर दी जाएं तो सीधी भर्ती की राह आसान होगी। विभाग को शीघ्र सभी बकाया डीपीसी करनी चाहिए।
बसन्त कुमार ज्याणी, पूर्व प्रवक्ता, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा

सरकार चाहती है तुरंत डीपीसी हो

हमारी ओर से करीब 50 हजार से अधिक पदों की डीपीसी की जा चुकी है। जो डीपीसी शेष हैं, उन्हें भी जल्द कर देंगे। सरकार चाहती है कि तुरंत डीपीसी हो।

  • मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री, राजस्थान

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan Teacher Promotion: राजस्थान में कब होगा शिक्षकों का प्रमोशन ? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान आया सामने

