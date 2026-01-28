28 जनवरी 2026,

बुधवार

जयपुर

Jaipur Metro: जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए JDA ने जमीन आवंटन को दी मंजूरी; जानिए रूट और नए स्टेशनों के बारे में

Jaipur Metro: जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए जमीन का आवंटन कर दिया है। जानिए रूट और नए स्टेशनों के बारे में-

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 28, 2026

Jaipur-Metro

जयपुर मेट्रो। फोटो: पत्रिका

Jaipur Metro: जयपुर विकास प्राधिकरण ( जेडीए ) ने जयपुर के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रस्तावों में जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए जमीन का आवंटन भी शामिल है।

मंगलवार को जेडीए की भूमि एवं संपत्ति निपटान समिति की बैठक आयोजित हुई। समिति ने जयपुर मेट्रो फेज-1सी के लिए 7700 वर्ग मीटर भूमि के उपयोग को मंजूरी दी। मेट्रो फेज-1सी के अलाइनमेंट के तहत वन विभाग की जमीन का उपयोग किया जाएगा।

वन विभाग को बदले में जेडीए की समतुल्य भूमि आमेर तहसील के दौलतपुरा राजस्व गांव में (2.01 हेक्टेयर भूमि) आवंटित की जाएगी। इसके अलावा समिति ने चाकसू गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय भवन के लिए 2000 वर्ग मीटर भूमि को भी मंजूरी दी है।

जयपुर मेट्रो फेज-1सी के बारे में जानें

जयपुर मेट्रो परियोजना के चरण 1-सी में मौजूदा 11.97 किलोमीटर लंबी पिंक लाइन (मानसरोवर से बड़ी चौपड़) का विस्तार बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक किया जाना है।

गहलोत सरकार ने मेट्रो रूट का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक का 2.85 किलोमीटर का रूट फाइनल किया था। 21 सितंबर 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था। काम भी शुरू हो गया था।

2.85 किमी के रूट में 2.26 किलोमीटर भूमिगत और शेष 0.59 किलोमीटर कॉरिडोर रूट प्रस्तावित है। इसमें रामगंज चौपड़ अंडरग्राउंड स्टेशन और ट्रांसपोर्ट नगर में एलिवेटेड स्टेशन बनना है।

जयपुर में मेट्रो कब शुरू हुई

  • जयपुर में पहली बार मेट्रो का संचालन 3 जून 2015 को मानसरोवर से चांदपोल (9.63 किमी) तक शुरू हुआ।
  • 23 सितंबर 2020 को परकोटे में चांदपोल से दायरा बढ़कर छोटी चौपड़ होते हुए बड़ी चौपड़ ( 2.4 किलोमीटर) तक पहुंच गया।
  • 21 सितंबर 2023 को बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक का शिलान्यास हुआ। अप्रेल 2027 तक यह काम पूरा होने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Jan 2026 02:55 pm

Published on:

28 Jan 2026 02:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Metro: जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए JDA ने जमीन आवंटन को दी मंजूरी; जानिए रूट और नए स्टेशनों के बारे में

