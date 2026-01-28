Jaipur Metro: जयपुर में नई मेट्रो लाइन के लिए JDA ने जमीन आवंटन को दी मंजूरी; जानिए रूट और नए स्टेशनों के बारे में

गहलोत सरकार ने मेट्रो रूट का विस्तार करते हुए बड़ी चौपड़ से रामगंज चौपड़ होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर तक का 2.85 किलोमीटर का रूट फाइनल किया था। 21 सितंबर 2023 को तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था। काम भी शुरू हो गया था।