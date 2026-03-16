16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather Update: मौसम का बड़ा यू-टर्न, 18-19-20-21 मार्च को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश की चेतावनी

Western Disturbance Rajasthan: राजस्थान में 18 से 21 मार्च के बीच एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से कई जिलों में तेज हवा, मेघगर्जन और हल्की बारिश हो सकती है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 16, 2026

Rajasthan weather update, Rajasthan rain forecast March 18 19 20 21, Western disturbance Rajasthan alert, Rajasthan storm warning, IMD Rajasthan weather update, Rajasthan thunderstorm forecast, Rajasthan strong wind alert, Rajasthan weather news today, Rajasthan rain and storm update, North India western disturbance news, Rajasthan dust storm forecast, Rajasthan weather alert March 18 to 21, Rajasthan temperature drop forecast, Rajasthan weather change news, Rajasthan IMD rain warning
Play video

फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 से 21 मार्च के बीच राज्य में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश (Rajasthan Rain Forecast) होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज होने की भी उम्मीद है।

मौसम विभाग (IMD Rajasthan Weather Update) के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ इलाकों में मेघगर्जन और हल्की बारिश का असर देखने को मिला है। इसके कारण कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है।

तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे

फिलहाल राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 16 और 17 मार्च को प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि इसके बाद मौसम में तेजी से बदलाव आएगा और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही कई क्षेत्रों में बादल छाने लगेंगे।

तेज हवा की चेतावनी

18 मार्च को जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है।

यह वीडियो भी देखें

मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 मार्च को इस पश्चिमी विक्षोभ का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज आंधी और बारिश (Rajasthan Storm And Rain Alert) की संभावना है।

तेज हवाओं के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव का असर खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में अधिक देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को तेज आंधी और मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Murder: राजस्थान में युवक की गर्दन पर तलवार से वार, अस्पताल में हुई मौत, तीन गंभीर घायल
सिरोही
Mount Abu Crime News, Mount Abu Group Clash, Rajasthan Murder Case, Mount Abu Violence News, Rajasthan Crime Update, Mount Abu Police Investigation, Group Fight in Mount Abu, Rajasthan Latest Crime News, Mount Abu Youth Murder, Rajasthan Law and Order News, Mount Abu Attack Case, Rajasthan Breaking News Crime, Mount Abu Hospital Protest, Rajasthan Police Action News, Mount Abu Local News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 02:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather Update: मौसम का बड़ा यू-टर्न, 18-19-20-21 मार्च को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बात: गर्मी में पेयजल संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन

Patrika Impact News: खबरों से अव्यवस्था का इलाज, मिली प्रभावितों को राहत, पढ़ें खबर का चिकित्सा सेवा पर इम्पैक्ट

Patrika Impact News Exposes Healthcare Lapses Brings Relief to Patients and Triggers Administrative Action
जयपुर

स्मृति में… कुलिश जी की जनपक्ष, और साहस से जुड़ी लेखनी पत्रकारिता के लिए मिसाल

पेंटिंग रासीसर (बीकानेर) से पत्रिका पाठक अनुष्का सीगड़ से साभार प्राप्त
ओपिनियन

महिला आरक्षण का नया विमर्श: स्थानीय से राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर

ओपिनियन

वित्तीय उत्पादों व सेवाओं की ‘मिस-सेलिंग’ चिंताजनक

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.