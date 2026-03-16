Rajasthan Weather Update: मौसम का बड़ा यू-टर्न, 18-19-20-21 मार्च को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर, बारिश की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 से 21 मार्च के बीच राज्य में एक नया और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश (Rajasthan Rain Forecast) होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज होने की भी उम्मीद है।