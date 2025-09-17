Baran: ये सरकारी शिक्षक दंपति 25 साल से नहीं गए स्कूल में पढ़ाने लेकिन हर महीने लेते थे सैलरी, लगा इतने करोड़ का जुर्माना

जांच में सामने आया कि विष्णु गर्ग ने वर्ष 1997-98 से 2023-24 तक कुल 84 लाख रुपए का वेतन प्राप्त किया, जिस पर 18 प्रतिशत ब्याज जोड़कर वसूली योग्य राशि 4.92 करोड़ रुपए तय की गई। वहीं, मंजू गर्ग को 1999-2000 से 2023-24 तक वेतन के रूप में 82.48 लाख रुपए मिले, जिस पर ब्याज सहित 4.38 करोड़ की वसूली योग्य राशि तय हुई। ऐसे में कुल राशि 9 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली योग्य राशि निर्धारित की गई।