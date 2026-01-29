29 जनवरी 2026,

गुरुवार

पाली

Rajasthan Crime: पड़ोसी के भरोसे छोड़ गई थी मासूम बेटियां, मौका पाते ही कर दी गंदी हरकत

पाली में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पड़ोसी ने मां के भरोसे का कत्ल कर दिया। आरोप है कि 47 वर्षीय पड़ोसी ने मौका देख 10 साल की मासूम से छेड़छाड़ की।

less than 1 minute read
Google source verification

पाली

image

Arvind Rao

Jan 29, 2026

Pali Man Arrested for Molesting Minor

मासूम बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार (पत्रिका फाइल फोटो)

Pali Crime: पाली जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। जहां एक मां का भरोसा उसी के पड़ोसी ने तोड़ दिया। पुलिस ने 10 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में 47 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

बता दें कि यह मामला तब उजागर हुआ, जब पीड़िता की मां ने हिम्मत जुटाकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता का परिवार पाली में किराए के मकान में रहता है। जून 2025 में महिला के पति की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

घर में बच्चियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मां ने विश्वास के चलते अपनी चार और 10 साल की बेटियों को पड़ोस में रहने वाले परिवार के पास छोड़ दिया। इसी दौरान 47 वर्षीय पड़ोसी ने मौका पाकर 10 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ की।

बदनामी के डर से चुप रहा परिवार अगले दिन जब मां घर लौटी, तो बच्ची ने रोते हुए आपबीती सुनाई। लोक-लाज और बदनामी के डर से पीड़ित परिवार ने शुरुआत में चुप्पी साध ली और अक्टूबर 2025 में वह मकान खाली कर दूसरी जगह रहने चले गए।

मकान मालिक की प्रेरणा से मिली हिम्मत

घटना के महीनों बाद, जब महिला ने अपनी नई मकान मालकिन को घर बदलने का असली कारण बताया, तो उन्होंने आरोपी को सजा दिलाने के लिए प्रेरित किया। मकान मालकिन के सहयोग से मां ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है।

29 Jan 2026 09:49 am

