Rajasthan News : दिनदहाड़े वृद्धा की निर्मम हत्या; लूट के लिए काटे पैर, कान व गला, गांव में दहशत

जानकारी के अनुसार कराड़ी निवासी प्यारी देवी (65) पत्नी रामलाल सीरवी का शव गांव के तालाब में देशी बबूल के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। जब ग्रामीणों की नजर शव पर पड़ी तो घटना की जानकारी पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में फैल गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि वृद्धा के दोनों पैर कटे हुए थे तथा कान भी काटे गए थे। गले सहित शरीर पर धारदार हथियार से कई वार किए जाने के गहरे निशान मिले, जिससे वारदात की निर्ममता का अंदाजा लगाया जा सकता है।