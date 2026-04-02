बालोतरा: फिल्मी स्टाइल में युवती के अपहरण की कोशिश, परिवार ने पत्थरों-लाठियों से खदेड़ा, मौके पर छूटा सुराग

फोटो: सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट
समदड़ी (बालोतरा)। कल्याणपुर क्षेत्र के रनियादेशीपुरा गांव में बुधवार शाम फिल्मी स्टाइल में दो एसयूवी गाड़ियों में सवार होकर आए करीब दस हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर युवती के अपहरण का प्रयास किया। लेकिन बदमाशों के आगे परिवार की हिम्मत भारी पड़ी। परिजनों ने लाठियों से मुकाबला कर बदमाशों को खदेड़ दिया। खुद को घिरता देख बदमाश दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस आरोपियों पहचान और तलाश में जुटी है।
जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 4 बजे गांव रनियादेशीपुरा निवासी नारायणराम पटेल के घर के बाहर दो एसयूवी गाड़ियां रुकीं। इनमें सवार बदमाश दरवाजा घोलकर सीधे घर में घुसने लगे। अचानक हुए इस हमले से परिवार एक बारगी तो सहम गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने हिम्मत जुटाई। घर के सदस्यों ने लाठियां और जो हाथ लगा उसे लेकर बदमाशों पर हमला बोल दिया। परिजनों के इस पलटवार से हथियारों से लैस बदमाश भी घबरा गए। सभी बदमाश घर से बाहर दौड़ते हुए निकले और गाड़ियों में सवार होकर भाग निकले।
बदमाशों ने भागते समय गांव में खौफ पैदा करने के उद्देश्य से दो राउंड हवाई फायरिंग की। फायरिंग की गूंज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। इस आपाधापी में बदमाशों की एक मैगजीन घटनास्थल पर ही गिर गई, जो अब पुलिस के लिए अहम सुराग बन सकती है।
वारदात की सूचना मिलते ही डीएसपी विकास कुमार और कल्याणपुर थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई है। घटना के बाद ढाणी सांखला सरपंच मेहताब सिंह, भंवर सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए।
रनियादेशीपुरा में युवती के अपहरण के प्रयास में फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही नाकाबंदी करके तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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