बालोतरा: फिल्मी स्टाइल में युवती के अपहरण की कोशिश, परिवार ने पत्थरों-लाठियों से खदेड़ा, मौके पर छूटा सुराग

जानकारी के अनुसार बुधवार शाम करीब 4 बजे गांव रनियादेशीपुरा निवासी नारायणराम पटेल के घर के बाहर दो एसयूवी गाड़ियां रुकीं। इनमें सवार बदमाश दरवाजा घोलकर सीधे घर में घुसने लगे। अचानक हुए इस हमले से परिवार एक बारगी तो सहम गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने हिम्मत जुटाई। घर के सदस्यों ने लाठियां और जो हाथ लगा उसे लेकर बदमाशों पर हमला बोल दिया। परिजनों के इस पलटवार से हथियारों से लैस बदमाश भी घबरा गए। सभी बदमाश घर से बाहर दौड़ते हुए निकले और गाड़ियों में सवार होकर भाग निकले।