झुंझुनूं: तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटी को मारी टक्कर, स्कूल जा रही महिला टीचर की मौत

सोमवार को वे अपने बेटे नारायण टेलर को 12वीं कक्षा में प्रवेश दिलाने के लिए नाथद्वारा स्थित एक निजी संस्थान में जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में गुंजोल कट के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कालूलाल टेलर को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।