Jaisalmer Accident: जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने 6 श्रद्धालुओं को कुचला, मासूम की मौत, अफरा-तफरी मची

पोल से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका
रामदेवरा। कस्बे में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में सात वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि चालक सहित पांच लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ, जब कार चालक ने अचानक सामने आई गाय को बचाने का प्रयास किया और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर चल रहे श्रद्धालुओं को चपेट में लेता हुआ टीन शेड के पोल से जा टकराया। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
यह वीडियो भी देखें
घटना सुबह करीब 11 बजे नोखा चौराहे के पास टीन शेड के नीचे हुई। रामदेवरा बाजार से वीरमदेवरा की ओर जा रही कार ने मंदिर से दर्शन कर लौट रहे छह पैदल श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार बेकाबू होकर पास में लगे पोल से जा भिड़ी, जिससे वाहन का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत घायलों को संभाला और पुलिस को सूचना दी।
हादसे में माहिर पुत्र बाबूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक बंशीलाल (69) निवासी वीरमदेवरा सहित पांच अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में ललिता, रियान (2), विवान (3.5), सुमित्रा (32) और वर्षा (10) शामिल हैं। सभी घायल पाली जिले के झंवरिया गांव के निवासी बताए गए हैं और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। घटना के बाद घायलों को तत्काल रामदेवरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को पोकरण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार के सामने अचानक गाय आ जाने से चालक ने वाहन को बचाने के लिए मोड़ने का प्रयास किया, जिससे संतुलन बिगड़ गया। इसी दौरान मासूम कार की चपेट में आ गया और अन्य श्रद्धालु भी टकरा गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है और लोग घटना को लेकर दुख जताते नजर आए।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके। पुलिस प्रशासन ने भी लोगों से सावधानी बरतने और वाहनों की गति नियंत्रित रखने की अपील की है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग