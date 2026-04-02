Jaisalmer Accident: जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने 6 श्रद्धालुओं को कुचला, मासूम की मौत, अफरा-तफरी मची

हादसे में माहिर पुत्र बाबूलाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक बंशीलाल (69) निवासी वीरमदेवरा सहित पांच अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में ललिता, रियान (2), विवान (3.5), सुमित्रा (32) और वर्षा (10) शामिल हैं। सभी घायल पाली जिले के झंवरिया गांव के निवासी बताए गए हैं और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। घटना के बाद घायलों को तत्काल रामदेवरा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को पोकरण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।