नाचना खरीद केंद्र की अव्यवस्थाओं से किसान परेशान, बढ़ीं फसल बिक्री की चुनौतियां

ग्राम पंचायत फतेहगढ़ में ग्राम विकास चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान राज्य स्तरीय ग्राम रथ अभियान के समापन समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विभिन्न जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। उन्होंने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव और लाभों की जानकारी ली। साथ ही, ग्रामीणों से योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने व विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि ग्राम रथ अभियान से जैसलमेर और पोकरण विधानसभा क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों तक 13 विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाई गई, जिससे पात्र व्यक्तियों को वास्तविक लाभ मिल सके। ग्रामीणों ने ग्राम रथों का स्वागत किया और योजनाओं में विशेष रुचि दिखाई। अभियान का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने कहा कि गत 28 अप्रेल को प्रारंभ हुए ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत जिले की लगभग 167 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई।