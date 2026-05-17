हीट मोड ऑन: जैसलमेर में बदल रहा लोगों के मिलने-जुलने का तरीका

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भीषण गर्मी अब केवल मौसमीय स्थिति नहीं रह गई है, बल्कि यह जैसलमेर के सामाजिक जीवन और दिनचर्या को गहराई से प्रभावित कर रही है। तापमान लगातार 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहने के कारण शहर का जीवन क्रम बदलता दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय, जब गर्मी अपने चरम पर होती है, शहर की सड़कें और बाजार अपेक्षाकृत सूने नजर आते हैं। लोग घरों के भीतर कूलर और एयर कंडीशनर के बीच सीमित हो जाते हैं।
इसके विपरीत, जैसे ही शाम ढलती है, शहर फिर से सक्रिय हो उठता है और रात के समय सामाजिक हलचल बढ़ जाती है।.स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, पहले जहां शाम तक अधिकांश गतिविधियां समाप्त हो जाती थीं, अब वही गतिविधियां रात आठ बजे के बाद चरम पर पहुंच रही हैं। बाजारों, भोजनालयों और सार्वजनिक स्थलों पर देर रात तक लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। जैसलमेर में यह बदलाव अब स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। गर्मी केवल तापमान नहीं बदल रही, बल्कि सामाजिक व्यवहार, संबंधों की शैली और जीवन के समय प्रबंधन को भी नया रूप दे रही है।
-पारिवारिक मुलाकातें अब शाम और रात के समय अधिक हो रही हैं
- सामाजिक समारोहों का समय मौसम के अनुसार आगे खिसक रहा है
- खरीदारी और बाजार गतिविधियों का पीक टाइम बदल चुका है
-लोग दिन की बजाय रात में अधिक समय बाहर बिता रहे हैं
-डिजिटल माध्यमों पर बातचीत और संपर्क तेजी से बढ़ रहा है
हकीकत यह भी
मोबाइल स्क्रीन पर बातचीत का समय भी पहले की तुलना में काफी बढ़ा है। लोग अब आमने-सामने मिलने की बजाय वीडियो कॉल और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधिक जुड़ रहे हैं। इससे रिश्तों के संवाद का स्वरूप भी धीरे-धीरे बदल रहा है।
-मई महीने में तापमान लगातार 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हो रहा है
- दोपहर के समय बाजारों में भीड़ में स्पष्ट गिरावट देखी गई है
- शाम और रात के समय सार्वजनिक स्थलों पर गतिविधियां बढ़ी हैं
- सामाजिक आयोजनों का समय देर शाम की ओर स्थानांतरित हुआ है
सामाजिक व्यवहार के विशेषज्ञ डॉ..रवि शर्मा के अनुसार अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में जीवनशैली स्वाभाविक रूप से 'नाइट-ओरिएंटेड पैटर्न' की ओर बढ़ती है। जब दिन का समय असुविधाजनक हो जाता है, तो लोग अपनी गतिविधियां रात में स्थानांतरित कर लेते हैं।
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