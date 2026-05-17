हीट मोड ऑन: जैसलमेर में बदल रहा लोगों के मिलने-जुलने का तरीका

इसके विपरीत, जैसे ही शाम ढलती है, शहर फिर से सक्रिय हो उठता है और रात के समय सामाजिक हलचल बढ़ जाती है।.स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, पहले जहां शाम तक अधिकांश गतिविधियां समाप्त हो जाती थीं, अब वही गतिविधियां रात आठ बजे के बाद चरम पर पहुंच रही हैं। बाजारों, भोजनालयों और सार्वजनिक स्थलों पर देर रात तक लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। जैसलमेर में यह बदलाव अब स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। गर्मी केवल तापमान नहीं बदल रही, बल्कि सामाजिक व्यवहार, संबंधों की शैली और जीवन के समय प्रबंधन को भी नया रूप दे रही है।