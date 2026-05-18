जैसलमेर वॉर म्यूजियम कैसे बना युवाओं का सबसे बड़ा ‘इमोशनल टूरिज्म हब’? हर साल पहुंच रहे 5 लाख सैलानी

पर्यटन विश्लेषक अनिल पंडित के अनुसार, देश के युवाओं में अब 'बॉर्डर टूरिज्म' और सेना के प्रति क्रेज बहुत तेजी से बढ़ा है। थार की रेत के बीच बना यह म्यूजियम सिर्फ युद्ध की कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन चुका है जहां आज की नई पीढ़ी किताबों और फिल्मों से बाहर निकलकर देश की मिट्टी और राष्ट्रभावना से सीधे तौर पर जुड़ रही है। अगर आप भी जैसलमेर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो थार के इस वॉर म्यूजियम में जाकर भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करना बिल्कुल न भूलें।