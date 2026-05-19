4 घंटे चली वार्ता बेनतीजा, रविंद्र सिंह भाटी ने कहा- पहले ठेकेदार को सामने बुलाओ, फिर लिखित में दो भरोसा

इससे पहले गिरल से जिला मुख्यालय तक पहुंचे रविन्द्र सिंह भाटी के काफिले में बड़ी संख्या में वाहन शामिल थे। जैसलमेर रोड से लेकर कलक्ट्रेट के आसपास तक लंबी कतारे लग गईं। कलक्ट्रेट कूच के दौरान पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कई मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी थी, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। जाम में आमजन, मरीजों को लेकर जा रहे वाहन और रोजमर्रा के काम से निकले लोग भी फंस गए। कई लोगों को घंटों तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई जगह पुलिसकर्मी वाहनों को डायवर्ट करते नजर आए।