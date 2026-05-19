Barmer: रविन्द्र सिंह भाटी के नेतृत्व में बाड़मेर में गिरल माइंस मजदूरों का शक्ति प्रदर्शन, छावनी बना कलक्ट्रेट

बाड़मेर। गिरल माइंस में कार्यरत स्थानीय मजदूरों का आंदोलन अब लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले 38 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे मजदूरों की ओर अब आंदोलन को व्यापक रूप दिया जा रहा है। मजदूरों की मांगों पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस और संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने से श्रमिकों और ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी बीच मंगलवार को गिरल धरना स्थल से शिव विधायक रविन्द्रसिंह भाटी सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और बड़ी संख्या में श्रमिकों एवं ग्रामीणों के साथ बाड़मेर कलक्ट्रेट के लिए रवाना हुए।