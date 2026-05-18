Railway Alert: जोधपुर मंडल की 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, कई का रूट बदला; सफर पर निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

Jodhpur Division Train Cancelled (Patrika File Photo)
Jodhpur Division Train Cancelled: यदि आप आगामी दिनों में जोधपुर, बाड़मेर या साबरमती की तरफ रेल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में ट्रैक पर चल रहे विकास कार्यों के कारण रेल यातायात प्रभावित रहने वाला है। रेलवे ने 20 से 22 मई तक कई मुख्य ट्रेनों को पूरी तरह और कुछ को आंशिक रूप से रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है।
जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, भगत की कोठी-लूनी रेलखंड के बीच स्थित भगत की कोठी, बासनी और सालावास स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग का काम किया जाना है। इस तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए रेलवे द्वारा ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी परिचालन कारण से 20 से 22 मई तक 3 दिनों के लिए कुल 8 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
ट्रेन संख्या 15014 (काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस): 20 मई को काठगोदाम से चलने वाली यह ट्रेन अपने नियमित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग फुलेरा-डेगाना-मेड़ता रोड-जोधपुर होकर जैसलमेर जाएगी। यात्रा के दौरान यह ट्रेन मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
ट्रेन संख्या 14887 (ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस): 18 मई को ऋषिकेश से रवाना होने वाली यह ट्रेन रास्ते में बीकानेर और जोधपुर के बीच 2 घंटे 30 मिनट रेगुलेट (रोककर चलाना या धीमी गति से चलाना) रहेगी। इस वजह से यह ट्रेन अपने गंतव्य पर कुछ देरी से पहुंच सकती है।
रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे घर से निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम एप या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग