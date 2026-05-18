Railway Alert: जोधपुर मंडल की 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, कई का रूट बदला; सफर पर निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

Jodhpur Division Train Cancelled: यदि आप आगामी दिनों में जोधपुर, बाड़मेर या साबरमती की तरफ रेल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में ट्रैक पर चल रहे विकास कार्यों के कारण रेल यातायात प्रभावित रहने वाला है। रेलवे ने 20 से 22 मई तक कई मुख्य ट्रेनों को पूरी तरह और कुछ को आंशिक रूप से रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है।