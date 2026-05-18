18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Railway Alert: जोधपुर मंडल की 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, कई का रूट बदला; सफर पर निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

उत्तर पश्चिम रेलवे ने परिचालन कारणों से जोधपुर मंडल से जुड़ी कई ट्रेनों के संचालन में अस्थाई बदलाव किया है। 20 से 22 मई तक की अवधि में जहां 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, 2 आंशिक रद्द और 1-1 ट्रेन मार्ग परिवर्तित व रेगुलेट रहेंगी।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

May 18, 2026

Jodhpur Division Train Cancelled

Jodhpur Division Train Cancelled (Patrika File Photo)

Jodhpur Division Train Cancelled: यदि आप आगामी दिनों में जोधपुर, बाड़मेर या साबरमती की तरफ रेल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में ट्रैक पर चल रहे विकास कार्यों के कारण रेल यातायात प्रभावित रहने वाला है। रेलवे ने 20 से 22 मई तक कई मुख्य ट्रेनों को पूरी तरह और कुछ को आंशिक रूप से रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में भी बदलाव किया गया है।

आइए जानते हैं कि कौन-सी ट्रेनें कब और क्यों प्रभावित रहेंगी, ताकि आपको सफर में कोई परेशानी न हो।

क्यों प्रभावित रहेगा रेल यातायात?

जोधपुर के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार, भगत की कोठी-लूनी रेलखंड के बीच स्थित भगत की कोठी, बासनी और सालावास स्टेशनों के मध्य ऑटोमेटिक ब्लॉक सिगनलिंग का काम किया जाना है। इस तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए रेलवे द्वारा ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी परिचालन कारण से 20 से 22 मई तक 3 दिनों के लिए कुल 8 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

पूरी तरह रद्द रहने वाली ट्रेनें

  • ट्रेन संख्या 14821 (जोधपुर-साबरमती): यह ट्रेन 20 और 21 मई को पूरी तरह रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 14822 (साबरमती-जोधपुर): यह ट्रेन 21 और 22 मई को संचालित नहीं होगी।
  • ट्रेन संख्या 74839 (भगत की कोठी-बाड़मेर): यह ट्रेन 21 मई को रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 74840 (बाड़मेर-भगत की कोठी): यह ट्रेन 22 मई को रद्द रहेगी।

आंशिक रूप से रद्द ट्रेनें

  • ट्रेन संख्या 14896 (बाड़मेर-भगत की कोठी): 21 मई को यह ट्रेन बाड़मेर से रवाना होकर सिर्फ लूनी स्टेशन तक ही जाएगी। लूनी से भगत की कोठी के बीच यह सेवा रद्द रहेगी।
  • ट्रेन संख्या 14893 (भगत की कोठी-बाड़मेर): 21 मई को यह ट्रेन भगत की कोठी के बजाय लूनी स्टेशन से बाड़मेर के लिए प्रस्थान करेगी। यानी भगत की कोठी से लूनी के बीच इसका संचालन नहीं होगा।

रानीखेत एक्सप्रेस का बदला रूट

ट्रेन संख्या 15014 (काठगोदाम-जैसलमेर एक्सप्रेस): 20 मई को काठगोदाम से चलने वाली यह ट्रेन अपने नियमित मार्ग के बजाय परिवर्तित मार्ग फुलेरा-डेगाना-मेड़ता रोड-जोधपुर होकर जैसलमेर जाएगी। यात्रा के दौरान यह ट्रेन मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस होगी रेगुलेट

ट्रेन संख्या 14887 (ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस): 18 मई को ऋषिकेश से रवाना होने वाली यह ट्रेन रास्ते में बीकानेर और जोधपुर के बीच 2 घंटे 30 मिनट रेगुलेट (रोककर चलाना या धीमी गति से चलाना) रहेगी। इस वजह से यह ट्रेन अपने गंतव्य पर कुछ देरी से पहुंच सकती है।

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे घर से निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम एप या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में आज से सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकाल के लिए बंद! जानिए क्यों नाराज हैं डीलर्स?
भीलवाड़ा
Bhilwara Petrol Pump Closed

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 May 2026 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Railway Alert: जोधपुर मंडल की 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द, कई का रूट बदला; सफर पर निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पांच साल बाद राजस्थान के इस जिले को मिलेगी बड़ी सौगात, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां, नहीं लगेगा जाम

Gadra Road Overbridge
बाड़मेर

Rajasthan Accident: भीषण सड़क हादसे में दो जिगरी दोस्तों की दर्दनाक मौत, गांव में पसरा मातम

Balotra Road Accident
बाड़मेर

भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा: रामदेवरा जा रहे 3 श्रद्धालुओं की मौत, तेज रफ्तार SUV के उड़े परखच्चे

Balotra Accident
बाड़मेर

एक बार लगाओ और 12 साल तक कमाओ! रेगिस्तान के इस पौधे से ग्रामीण महिलाएं बनने लगीं आत्मनिर्भर

Barmer aak plant
बाड़मेर

राजस्थान में यहां हर दिन हो रहे 'धमाके', घरों में दरारें- वन्यजीव बेघर, तहसीलदार बोले- 'मुझे नहीं पता'

Balotra Illegal Mining Blasting Lalechi Mata Hills Damaged Property Wildlife Endangered
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.