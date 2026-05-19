Ravindra Singh Bhati: छात्र राजनीति से पेट्रोल कांड तक, जानिए कब-कब सुर्खियों में रहे शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी

बाड़मेर। राजस्थान की राजनीति में युवा चेहरे के रूप में उभरे शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी पिछले कुछ वर्षों में लगातार चर्चाओं में रहे हैं। छात्र राजनीति से लेकर विधानसभा चुनाव और जनआंदोलनों तक, रविंद्र सिंह भाटी कई बार अपने फैसलों, बयानों और आंदोलनों को लेकर सुर्खियों में आए। हाल ही में गिरल माइंस आंदोलन के दौरान बाड़मेर कलक्ट्रेट परिसर में खुद पर पेट्रोल छिड़कने की घटना के बाद एक बार फिर वह प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गए हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है, जब रविन्द्र सिंह भाटी का नाम सुर्खियों में आया हो।