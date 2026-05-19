Barmer: आधी रात प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने बनाया बंधक, दाढ़ी-मूंछ-बाल काटे, रोती रही लड़की

जानकारी के अनुसार युवक और युवती के गांवों के बीच करीब 30 से 32 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है। प्रेमी युवक रात करीब एक बजे प्रेमिका से मिलने उसके गांव के पास पहुंचा था। दोनों एक स्थान पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ युवक वहां पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया। आरोप है कि ग्रामीण युवक को जबरन अपने साथ ले गए और उसके हाथ रस्सी से बांधकर बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान युवती रोते हुए लगातार दोनों को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। आरोपियों ने कैंची मंगवाकर युवती के सामने ही युवक के सिर के एक तरफ के बाल काट दिए।