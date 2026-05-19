Shekhawati News: 24 साल की लड़की 41 साल के शादीशुदा शख्स के साथ भाग गई, दवाई लेने के बहाने घर से गई थी

वहीं दूसरे मामले में 20 वर्षीय युवक के लापता होने की सूचना सामने आई है। युवक के बड़े भाई ने लापता होने की रिपोर्ट देकर बताया कि 15 मई की सुबह करीब 9 बजे वह अस्पताल में दवाई लेने के लिए घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। परिवार ने उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। दोनों मामलों में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।