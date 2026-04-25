Rajasthan News : IAS हरफूल सिंह ने संभाली बूंदी कलक्टर की कमान, पहले ही दिन दिखा दिया ‘ट्रेलर’!

राजस्थान के हाड़ौती अंचल के महत्वपूर्ण जिले बूंदी को आखिरकार अपना नया 'मुखिया' मिल गया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरफूल सिंह यादव ने शनिवार को बूंदी के जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पूर्व कलेक्टर अक्षय गोदारा के करौली तबादले के बाद से यह पद रिक्त था, जिसे अब यादव के अनुभव और ऊर्जा से नई गति मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव की महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर ड्यूटी सफलतापूर्वक पूरी करने के तुरंत बाद यादव ने बूंदी में जॉइनिंग दी, जो उनके कार्य के प्रति समर्पण को दर्शाती है।