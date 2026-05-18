पाली में पुलिस की मेगा ‘रेड’: खोजी कुत्तों ने खोला राज… ड्रग नहीं, जमीन से निकले लाखों रुपए

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी हेमाराम ड्रग्स तस्करी को लेकर पुलिस की रडार पर था। आरोपी के हवाला कारोबार से जुड़े लोगों के साथ संबंधों का इनपुट भी पुलिस को मिला था। पुलिस की धरपकड़ के चलते क्षेत्र में अवैध ड्रग्स तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोग ड्रग्स को जमीन के अंदर गड्ढे में छिपाकर रख रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने छापेमारी के दौरान डॉग स्क्ववायड को भी कार्रवाई में शामिल किया है। रविवार को भी आरोपी हेमाराम के ठिकाने पर हुई छापेमारी में खोजी श्वानों ने जमीन में दफन इतनी बड़ी रकम का पर्दाफाश किया।