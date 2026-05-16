Pali Road Accident: सड़क हादसे में बाइक का हैंडल युवक के सीने में घुसा, हुआ बड़ा छेद, पसली टूटी

डॉक्टरों ने तत्काल घाव के पास एक छोटा छेद कर नली लगाई, ताकि फेफड़ों तक हवा का दबाव संतुलित रखा जा सके और मरीज को सांस लेने में राहत मिले। अस्पताल में प्राथमिक उपचार और जरूरी प्रक्रिया के बाद युवक की हालत स्थिर की गई। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका आगे उपचार जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ नगर के रॉकी जाव क्षेत्र में शनिवार को एक मकान के निर्माण कार्य के दौरान पत्थर की पट्टी टूटने से एक श्रमिक गंभीर घायल हो गया। उसे सोजत अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।