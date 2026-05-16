Hanuman Beniwal: दिशा बैठक में अफसरों पर बरसे सांसद हनुमान बेनीवाल, लापरवाही पर लगाई फटकार

भीषण गर्मी को देखते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव और कस्बे में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा जहां पेयजल संकट है, वहां तुरंत समाधान किया जाए। बैठक में स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाएं सुधारने, अस्पतालों में साफ-सफाई बनाए रखने और मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने के दौरान टूटी सड़कों को तुरंत ठीक कराने के निर्देश दिए गए। सांसद ने वन क्षेत्र में अवैध कटाई और अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने की बात कही। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के तहत नियमित कचरा संग्रहण, पेंशन मामलों और श्रमिक कार्ड आवेदनों का जल्द निपटारा करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए गए।