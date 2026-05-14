मेड़ता में बोले रक्षामंत्री सिंह – पाकिस्तान ने भारत पर नजर उठाने की कोशिश की तो जो अब तक नहीं हुआ वह होकर रहेगा

समारोह को संबोधित करते केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
मेड़ता (नागौर). केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश की सुरक्षा नीति में व्यापक और ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया है कि हमारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। यदि पाकिस्तान ने भारत पर नजर उठाने की कोशिश की, तो जो अब तक नहीं हुआ, वह होकर रहेगा।
केंद्रीय रक्षा मंत्री गुरुवार को नागौर जिले के मेड़ता में आयोजित वीरवर राव दूदा के प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भूमि सदैव त्याग और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती रही है। यहां घर-घर से जवान देश की रक्षा के लिए सेना में जाते हैं। उन्होंने कहा कि राव दूदा जी जैसे वीर शिरोमणि का जीवन नई पीढ़ी के लिए आदर्श है। उनका पूरा जीवन शौर्य और पराक्रम का जीता-जागता उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए राव दूदा जी सदैव तत्पर रहते थे और उनके पराक्रम की गूंज राष्ट्रभक्ति का जोश भर देती है। राव दूदा जी का अर्थ संकल्प, समर्पण, शक्ति और शौर्य है। अश्व पर सवार उनकी प्रतिमा हमें एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का संदेश देती है।
आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए वर्ष 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक तथा हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अद्भुत सैन्य क्षमता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति इंसाफ और इंसानियत में विश्वास करती है।
उन्होंने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के होश उड़ा दिए। “भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन यदि कोई छेड़े तो उसे छोड़ता भी नहीं है। भारत चुप बैठने वाला देश नहीं है। यदि हमारे नागरिकों पर हमला किया गया, तो हम घर में घुसकर मारेंगे। कोई सरहद हमें रोक नहीं सकती।”
महिलाओं का सम्मान भारतीय सभ्यता की आत्मा
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ‘विकास भी और विरासत भी’ की अवधारणा को लेकर कार्य कर रहे हैं। देश के जननायकों और महापुरुषों की शिक्षाओं एवं आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल नारा नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी भावना के अनुरूप महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान से लेकर महिला सुरक्षा को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। यह कानून महिला सशक्तीकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
युवा वीरों से प्रेरणा लेकर महान विरासत को आगामी पीढ़ी तक पहुंचाएं : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं का जो आधुनिकीकरण हुआ है, उससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रक्षा क्षेत्र में नई गति मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त कर सबक सिखाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि श्री राव दूदा जी ने प्रदेश और समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने आह्वान किया कि इन वीरों से प्रेरणा लेकर राजस्थान की इस महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्मिता और मातृभूमि की रक्षा के लिए राजस्थान के वीर किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटते। राव दूदा जी ने वीरता और स्वाभिमान की ऐसी परंपरा स्थापित की, जिसने पूरे राजस्थान को विश्वभर में गौरवान्वित किया है। साथ ही, उन्हीं के वंश में मीरा बाई जैसी कृष्ण भक्त भी हुईं। मीरा की वाणी कालजयी है और सदियों बाद भी वह भक्ति और मानवता का संदेश दे रही है।
प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की गौरवशाली परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए महापुरुषों के पैनोरमा बनवा रही है। श्री महावीर जी पैनोरमा (करौली), श्री विद्यासागर जी महाराजा (अजमेर), भक्त शिरोमणि करमा बाई (डीडवाना), श्री जसनाथ जी (बीकानेर), श्री खेमा बाबा (बालोतरा), श्री भामाशाह(चित्तौड़गढ़) तथा श्री राव चंद्रसेन (जोधपुर) के पैनोरमा का निर्माण कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बांदीकुई में संत श्री दुर्बलनाथ जी का पैनोरमा, सिवाना में वीर दुर्गादास तथा सलूंबर में हाड़ी रानी और अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती पैनोरमा का निर्माण भी कराया जाएगा। साथ ही खरनाल (नागौर) में वीर तेजाजी पैनोरमा का विकास कार्य भी करवाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कृषि, बिजली, पानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना और गंगनहर के सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ माही, देवास और सोम-कमला-अम्बा परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 24 जिलों में किसानों को अब दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के लिए युवा नीति लेकर आई है तथा स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है।
किसानों को ‘ग्राम-2026’ में भाग लेने का आह्वान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य से जयपुर में 23 से 25 मई 2026 तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM)-2026 का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में ग्राम विकास रथों के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा रही है। किसानों को कृषि प्रसंस्करण और नवीनतम तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने तथा खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए इस आयोजन में भाग लेने का आह्वान किया गया।
लोकनायकों की प्रतिमाएं इतिहास से संवाद का माध्यम : गजेन्द्र सिंह शेखावत
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अद्भुत क्षमता का परिचय देते हुए आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है।
उन्होंने कहा कि लोकनायकों की प्रतिमाओं का लोकार्पण इतिहास से संवाद करने, चेतना को पुनर्जीवित करने तथा महान विभूतियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। राव दूदा जी के व्यक्तित्व से हमें सच्चरित्रता, महिला सम्मान और सर्वजातीय कल्याण के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उनका जीवन वीरता और सहिष्णुता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मीरा बाई की 525वीं जयंती के अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मीरा बाई पैनोरमा का अवलोकन भी किया। इससे पहले उन्होंने श्री राव दूदामेड़तिया जी की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने श्री चारभुजा नाथ एवं मीराबाई मंदिर में दर्शन कर देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।
इस अवसर पर जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत एवं लक्ष्मण राम, पूर्व राज्यसभा सांसद गज सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मूर्ति अनावरण आयोजन समिति के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।
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