मेड़ता में बोले रक्षामंत्री सिंह – पाकिस्तान ने भारत पर नजर उठाने की कोशिश की तो जो अब तक नहीं हुआ वह होकर रहेगा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं का जो आधुनिकीकरण हुआ है, उससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को रक्षा क्षेत्र में नई गति मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पस्त कर सबक सिखाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि श्री राव दूदा जी ने प्रदेश और समाज को दिशा देने का कार्य किया है। उन्होंने आह्वान किया कि इन वीरों से प्रेरणा लेकर राजस्थान की इस महान विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए।