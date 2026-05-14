राजस्थान: मेड़ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CM भजनलाल शर्मा ने की ‘कारपूलिंग’, काफिले में दिखीं महज 6 गाड़ियां

मेड़ता/जोधपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेट्रोल-डीजल बचाने और ऊर्जा संरक्षण की हालिया अपील का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। गुरुवार को नागौर जिले के मेड़ता में एक खास नजारा देखने को मिला, जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसाधनों की बचत का संदेश देते हुए 'कारपूलिंग' की। दोनों दिग्गज नेता हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक एक ही गाड़ी में सवार होकर पहुंचे।