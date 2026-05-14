Rajasthan Mandi News: भावों में बड़ी गिरावट से किसानों को लगा तगड़ा झटका, सौंफ के 4000 रुपए गिरे दाम, जानें मंडी रेट

Nagaur Mandi Bhav: नागौर की कृषि उपज मंडी में पिछले 10 दिन के दौरान मसाला जिंसों ने बाजार को पूरी तरह गरमाए रखा। खास तौर पर जीरा, सौंफ और इसबगोल में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 30 अप्रेल से 12 मई तक मंडी में हुई खरीद-फरोख्त के दौरान जीरे के भाव पहले तेजी से बढ़े और फिर अचानक टूट गए। सौंफ में सबसे ज्यादा अस्थिरता रही, जहां भाव 19 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने के बाद 4 हजार रुपए तक नीचे आ गए। कारोबारियों के अनुसार बाहरी बाजारों की मांग, किसानों की आवक और मुनाफावसूली के कारण बाजार लगातार बदलता रहा। कई किसानों को उतरते-चढ़ते भावों के बीच तगड़ा झटका लगा है।