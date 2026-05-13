नीट परीक्षा रद्द: सालभर की मेहनत पर फिरा पानी, छात्रों में निराशा और गुस्सा

नागौर. देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-2026 रद्द होने की खबर ने लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। परीक्षा में पेपर लीक की आशंका के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा निरस्त करने से उन विद्यार्थियों में भारी निराशा है, जिन्होंने पूरे वर्ष मेहनत कर परीक्षा दी थी। कई विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अचानक आए इस फैसले ने उनके सपनों को झटका दे दिया।