Pali Child Murder: जन्नत की चाह में पहले पाड़े की कुर्बानी, फिर मासूम का गला रेता, 2 साल से रच रहा था कुर्बानी की साजिश

Pali Child Murder Case: पाली: शिवपुरा थाना क्षेत्र के रामासनी सांदवान गांव में 14 मई को 10 वर्षीय मासूम आरिफ की गला रेतकर की गई नृशंस हत्या का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने पड़ोसी युवक शेरू खां मोयला को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद पांच दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है।