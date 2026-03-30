Rajasthan: लग्जरी कार से निकला ‘खजाना’, 13 बॉक्स में भरे थे सोने के गहने, पुलिस के भी उड़े होश

वहीं दूसरी ओर रेलवे सुरक्षा बल ने गरीब रथ एक्सप्रेस से लगभग एक किलो चरस बरामद की। चरस को कोच के शौचालय की गैलरी में प्लाई के पीछे छिपाकर रखा गया था। मंडल सुरक्षा आयुक्त, अजमेर रेल मंडल दीपक कुमार आजाद के अनुसार मंडल की टास्क टीम ट्रेन संख्या 12215 गरीब रथ एक्सप्रेस में यात्री अपराध और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ड्यूटी पर तैनात थी। पिंडवाड़ा और आबूरोड स्टेशन के बीच कोच जी-1 में संदेह के आधार पर शौचालय की गैलरी की प्लाई की जांच की गई। जांच के दौरान प्लास्टिक की एक थैली टेप से लिपटी हुई मिली।