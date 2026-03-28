Vande Bharat Train: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब राजस्थान के इस स्टेशन पर भी रुकेगी वंदे भारत

जोधपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली वंदेभारत एक्सप्रेस अब नए रैक से चलेगी। 20 कोचों वाली इस ट्रेन के इसी माह के अंत तक चलने की उम्मीद है। पहले चल रही ट्रेन में 8 कोच ही थे। लेकिन, अब 20 कोच का यह नया रैक जोड़ा जा रहा है। नया कोच लगने के बाद इस ट्रेन में 868 सीटें बढ़ जाएगी। यानी अभी 572 सीटें हैं, जो बढ़कर 1440 हो जाएगी। नई ट्रेन केसरिया रंग की मिली है। ज​बकि पुरानी ट्रेन सफेद व नीले रंग की है।