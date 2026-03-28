Sanganer Elevated Road: जयपुर में 4.5KM लंबे एलिवेटेड रोड का काम आज से, बदलेंगे रूट; ये होंगे वैकल्पिक रास्ते!

प्राधिकरण ने परियोजना को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से होगा ताकि यातायात पूरी तरह बाधित न हो। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने पर समय और ईंधन दोनों की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी।स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि काम तय समय सीमा में पूरा होता है तो सांगानेर क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। लंबे समय से इस मांग के साकार होने से दक्षिणी जयपुर के ट्रैफिक प्रबंधन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।