Rajasthan News: LLB की परीक्षा में बांट दिया एमकॉम का पेपर, स्टूडेंट्स का हंगामा; हरकत में आया प्रशासन

यह पहली बार नहीं है जब विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक सामने आई हो। 23 मार्च को आर्ट्स कॉलेज में आयोजित बीए थर्ड सेमेस्टर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी परीक्षा में भी बड़ी गड़बड़ी हुई थी। उस समय छात्रों को बीएलआईएस (बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस) का प्रश्नपत्र बांट दिया था। उस घटना को विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल दबा दिया, लेकिन शुक्रवार को विधि महाविद्यालय में हुई गलती सामने आने के बाद पुरानी गड़बड़ी भी उजागर हो गई। इसके पूर्व विधि महाविद्यालय में ही 18 मार्च को आयोजित एक अन्य परीक्षा में भी प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग गुणवत्ता बेहद खराब पाई गई थी।