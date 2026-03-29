राजस्थान पुलिस का ‘बच्चा है तू मेरा’ पोस्टर वायरल, पुलिस ने किन लोगों को दिया खास संदेश ?

फिल्म के एक मजबूत किरदार राकेश बेदी हैं, जो कि फिल्म में जमील जमाली नाम के एक शख्स का किरदार निभा रहे हैं। उनका पैट डायलॉग है कि बच्चा है तू मेरा…। इसी डायलॉग को राजस्थान पुलिस भुना रही है। सोशल मीडिया पर डाले गए पोस्टर में पुलिस ने जमील जमाली के डायलॉग के साथ शराब और ट्रैफिक लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे शराब पीकर जरा भी वाहन नहीं चलाएं, साथ ही सिग्नल तोड़ने के खतरों को भावनात्मक अंदाज में दिखाया गया है। संदेश साफ है कि छोटी सी लापरवाही पूरे परिवार की खुशियों को खतरे में डाल सकती है। हर वाहन चालक का परिवार होता है और वह अपने माता-पिता के लिए बच्चा ही होता है।