CA की पढ़ाई से क्रिकेट की दुनिया में पहुंचा बेटा, चर्चित है राजस्थान के पिता-पुत्र की जोड़ी, IPL तक संभाली जिम्मेदारी

राजेंद्र केवलिया ने वर्ष 2006 में बीसीसीआई स्तर पर स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। वे स्वयं क्रिकेटर रहे और वर्षों तक क्रिकेट को करीब से देखने और रिकॉर्ड करने के बाद अब वे जून 2027 में स्कोरिंग की दुनिया से रिटायर होने जा रहे हैं। राजेंद्र ने बताया कि जब मैं और मोहित साथ-साथ स्कोरिंग करते हैं अपने-अपने कार्य में जुड़े रहते हैं लेकिन मैदान के बाहर हर समय क्रिकेट पर ही चर्चा होती रहती है। इतने वर्ष हो गए स्कोरिंग करते अब तो लगता है कि स्कोरिंग जैसे खून में समा गई है। अच्छा लगता है कि मेरे बाद मोहित स्कोरिंग में मेरी उपस्थिति दर्ज कराता रहेगा। पूर्व में मैनुअल स्कोरिंग करना बहुत ही कठिन होता था पर अब जानकारी टीवी आदि से भी मिलती रहती है।