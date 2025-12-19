IPL Match Update : राजस्थान में नहीं होंगे आइपीएल मैच अगर…, बीसीसीआइ ने आरसीए को चेताया

फाइल फोटो पत्रिका
IPL Match Update : राजस्थान में आइपीएल मुकाबलों का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को रहता है। लेकिन इस बार आइपीएल आयोजन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। कारण राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के चुनाव नहीं होना।
आरसीए में एक लंबे अर्से से एडहॉक कमेटी कार्यरत है। लगातार उसका कार्यकाल बढ़ता ही रहा है। पिछले बार आइपीएल आयोजन के दौरान बीसीसीआइ ने कहा था कि अगर अगली बार चुनाव नहीं हुए तो यह आयोजन खटाई में पड़ सकता है।
अब ताजा स्थिति को देखते हुए बीसीसीआइ का वह अल्टीमेटम सही लगता नजर आ रहा है क्योंकि एडहॉक कमेटी का कार्यकाल अब तक 7 बार बढ़ चुका है लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं हो रही हैं।
27 दिसंबर को एडहॉक कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस संबंध में एडहॉक कमेटी के कंवीनर डीडी कुमावत से बात करना चाही तो उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। वहीं बहुमत वाली एडहॉक कमेटी के सदस्य धनजंय सिंह खींवसर ने बताया कि उनके पास बीसीसीआइ से कोई मैसेज नहीं है और हमारे पास इसकी कोई ऑथेनसिटी भी नहीं है।
सूत्रों के अनुसार आइपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने हाल ही में अबू धाबी में ऑप्शन के दौरान कहा कि अभी तक, आरसीए ने चुनाव नहीं कराए हैं और इस तरह, फ्रैंचाइजी को यह देखना होगा कि क्या वे इसे अपने गेम होस्ट करने के लिए काफ़ी सही पाते हैं। एक बार जब हम पूरी जांच-पड़ताल कर लेंगे और अगर आरसीए अपने चुनाव आसानी से और सही तरीके से करा पाता है, तो हम उसे जीत मान लेंगे।
जयपुर पिछले 18 साल से राजस्थान रॉयल्स का होम सेंटर रहा है। आरआर मैनेजमेंट ने पुणे में अपने मैच कराने का ऑप्शन देखा है और इस सिलसिले में शहर में रेकी भी की है। हम हालात पर नजऱ रखे हुए हैं और सही समय पर सही कदम उठाएंगे।
अरुण सिंह धूमल ने कहा कि बीसीसीआइ को बेंगलुरु में आइपीएल गेम्स होस्ट करने का भरोसा है, हमें पूरा यकीन है कि हमें बेंगलुरु वेन्यू के तौर पर मिल जाएगा।
