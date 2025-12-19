19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IPL Match Update : राजस्थान में नहीं होंगे आइपीएल मैच अगर…, बीसीसीआइ ने आरसीए को चेताया

IPL Match Update : राजस्थान में आइपीएल मुकाबलों का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को रहता है। लेकिन इस बार आइपीएल आयोजन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। जानें क्या है वजह?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 19, 2025

Rajasthan IPL matches will not be held if BCCI warns RCA

फाइल फोटो पत्रिका

IPL Match Update : राजस्थान में आइपीएल मुकाबलों का इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को रहता है। लेकिन इस बार आइपीएल आयोजन पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। कारण राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) के चुनाव नहीं होना।

आरसीए में एक लंबे अर्से से एडहॉक कमेटी कार्यरत है। लगातार उसका कार्यकाल बढ़ता ही रहा है। पिछले बार आइपीएल आयोजन के दौरान बीसीसीआइ ने कहा था कि अगर अगली बार चुनाव नहीं हुए तो यह आयोजन खटाई में पड़ सकता है।

अब ताजा स्थिति को देखते हुए बीसीसीआइ का वह अल्टीमेटम सही लगता नजर आ रहा है क्योंकि एडहॉक कमेटी का कार्यकाल अब तक 7 बार बढ़ चुका है लेकिन चुनाव की घोषणा नहीं हो रही हैं।

अब 27 दिसंबर पर नजर

27 दिसंबर को एडहॉक कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इस संबंध में एडहॉक कमेटी के कंवीनर डीडी कुमावत से बात करना चाही तो उनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। वहीं बहुमत वाली एडहॉक कमेटी के सदस्य धनजंय सिंह खींवसर ने बताया कि उनके पास बीसीसीआइ से कोई मैसेज नहीं है और हमारे पास इसकी कोई ऑथेनसिटी भी नहीं है।

अभी तक, आरसीए ने नहीं कराए हैं चुनाव

सूत्रों के अनुसार आइपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल ने हाल ही में अबू धाबी में ऑप्शन के दौरान कहा कि अभी तक, आरसीए ने चुनाव नहीं कराए हैं और इस तरह, फ्रैंचाइजी को यह देखना होगा कि क्या वे इसे अपने गेम होस्ट करने के लिए काफ़ी सही पाते हैं। एक बार जब हम पूरी जांच-पड़ताल कर लेंगे और अगर आरसीए अपने चुनाव आसानी से और सही तरीके से करा पाता है, तो हम उसे जीत मान लेंगे।

पिछले 18 साल से राजस्थान रॉयल्स का होम सेंटर है जयपुर

जयपुर पिछले 18 साल से राजस्थान रॉयल्स का होम सेंटर रहा है। आरआर मैनेजमेंट ने पुणे में अपने मैच कराने का ऑप्शन देखा है और इस सिलसिले में शहर में रेकी भी की है। हम हालात पर नजऱ रखे हुए हैं और सही समय पर सही कदम उठाएंगे।

अरुण सिंह धूमल ने कहा कि बीसीसीआइ को बेंगलुरु में आइपीएल गेम्स होस्ट करने का भरोसा है, हमें पूरा यकीन है कि हमें बेंगलुरु वेन्यू के तौर पर मिल जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : राजस्थान के 5 मशहूर भूतिया स्थान, जिनकी कहानियां सुनकर खड़े हो जाते हैं पर्यटकों के रौंगटे
जयपुर
Rajasthan 5 famous haunted places stories send shivers down spines of tourists

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 10:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IPL Match Update : राजस्थान में नहीं होंगे आइपीएल मैच अगर…, बीसीसीआइ ने आरसीए को चेताया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : कांग्रेस से बड़ी खबर, राजस्थान में जिला अध्यक्षों को मिलेगी ट्रेनिंग, राहुल गांधी देंगे टिप्स

Kota-Congress-Meeting
जयपुर

2025 में Rajasthan को हिला देने वाले 12 बड़े केस: ICU में मरीज से Rape से लेकर 3 साल की बच्ची से दरिंदगी तक… पूरी लिस्ट

Rajasthan Police head office
जयपुर

JJM Scam Rajasthan: मिलीभगत ने बनाया ‘लालच का मिशन’, ये है घोटाले के 5 ‘धुरंधर’; जांच का दायरा अब और फैलेगा

Jal-Jeevan-Mission-scam-2
जयपुर

Rajasthan Liquor : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बना शराब तस्करी का नया कॉरिडोर, जानें अन्य रूट

Rajasthan Delhi-Mumbai Expressway has become a new corridor for liquor smuggling learn about other routes
जयपुर

Patrika PropEx: 20-21 दिसंबर को होगा राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो, एक ही छत के नीचे मिलेंगे कई विकल्प

Patrika-PropEx
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.