पम्पिंग स्टेशनों की जमीन नहीं, 348 किलोमीटर सीवर लाइन का काम अटका

अमृत मिशन के तहत हवामहल—आमेर जोन के वार्ड संख्या 1 से 4, 13 व 14 में 348 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन डालने की योजना है। अब तक केवल लगभग 140 किलोमीटर लाइन ही बिछाई जा सकी है। क्षेत्र की कई कॉलोनियां निचले हिस्सों में, जबकि कुछ ऊंचाई पर बसी होने के कारण सीवरेज को मुख्य लाइन तक पहुंचाने के लिए 7 पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें से 4 स्टेशनों के लिए जमीन मिल चुकी है और वहां काम भी शुरू हो गया है, जबकि शेष 3 स्टेशनों के लिए जेडीए से जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है।