19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

पम्पिंग स्टेशनों की जमीन नहीं, 348 किलोमीटर सीवर लाइन का काम अटका

जयसिंहपुरा खोर और आमेर क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का काम बीच में ही रुक गया

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Girraj Prasad Sharma

Dec 19, 2025

जयपुर. अमृत मिशन-2 के तहत जयसिंहपुरा खोर और आमेर क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का काम बीच में ही रुक गया है। इस कारण करीब डेढ़ लाख की आबादी को सीवर लाइन सुविधा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यहां सीवरेज नेटवर्क शुरू करने से पहले पम्पिंग स्टेशन बनने आवश्यक हैं, लेकिन नगर निगम को अभी तक उसके लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं हुई है। जमीन मिलने के बाद ही कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा।

अमृत मिशन के तहत हवामहल—आमेर जोन के वार्ड संख्या 1 से 4, 13 व 14 में 348 किलोमीटर नई सीवरेज लाइन डालने की योजना है। अब तक केवल लगभग 140 किलोमीटर लाइन ही बिछाई जा सकी है। क्षेत्र की कई कॉलोनियां निचले हिस्सों में, जबकि कुछ ऊंचाई पर बसी होने के कारण सीवरेज को मुख्य लाइन तक पहुंचाने के लिए 7 पम्पिंग स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें से 4 स्टेशनों के लिए जमीन मिल चुकी है और वहां काम भी शुरू हो गया है, जबकि शेष 3 स्टेशनों के लिए जेडीए से जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई है।

अब दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य
यह परियोजना अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी और इसे 5 अक्टूबर 2025 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक 25 प्रतिशत काम भी पूर्ण नहीं हो सका। नगर निगम प्रशासन ने नया लक्ष्य दिसंबर 2026 तय किया है, हालांकि 75 प्रतिशत शेष कार्य एक वर्ष में पूरा हो पाएगा, इसकी संभावना कम बताई जा रही है। मानसून की बारिश के तीन माह तक कार्य रुकने की स्थिति भी समय सीमा को प्रभावित करेगी।

8 से 10 इंच की लाइन बिछ रही
जयसिंहपुरा खोर और आमेर क्षेत्र में 200 एमएम से 1000 एमएम तक की सीवर लाइन डाली जा रही है। गलियों में 200 से 250 एमएम यानी 8 से 10 इंच की पाइप लाइन बिछाई जा रही है, जबकि मुख्य लाइन 1000 एमएम की है।

ईको-सेंसिटिव जोन की चुनौती
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित वार्डों के कुछ हिस्से ईको-सेंसिटिव जोन में आते हैं। इस कारण पम्पिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त जमीन तलाशने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना की धीमी गति के संबंध में पत्रिका ने नगर निगम के अधीक्षण अभियंता चरण सिंह मीना से संपर्क करना चाहा, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 12:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पम्पिंग स्टेशनों की जमीन नहीं, 348 किलोमीटर सीवर लाइन का काम अटका

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Real Estate: जगतपुरा-शिवदासपुरा बना घर और निवेश का सुपर कॉरिडोर, 20-21 दिसंबर को प्रॉपर्टी एक्सपो

जयपुर

ढहाते ही तनीं अवैध कॉलोनी…जेडीए-भूमाफिया में चूहे-बिल्ली का खेल

जयपुर

Army Day 2026: राजस्थान में पहली बार होगा सेना दिवस का आयोजन, महिला अग्निवीर की परेड, फाइटर प्लेन समेत ये होगा खास

Army-Day-Will-Celebrate-In-Jaipur
जयपुर

Fog Alert: कोहरे से थमी रफ्तार, घने कोहरे का कहर, जयपुर में उड़ानें रद्द, ट्रेनें घंटों लेट

Train ops hit in Delhi amid dense fog
जयपुर

New Year Party Idea: ना शोर ना भीड़... नेचर के बीच मनाएं नया साल, वो भी Free… जानें कहां पहुंचना है

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.