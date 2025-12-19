Jaipur Real Estate: जगतपुरा-शिवदासपुरा बना घर और निवेश का सुपर कॉरिडोर, 20-21 दिसंबर को प्रॉपर्टी एक्सपो

जयपुर. राजधानी का रियल एस्टेट अब नई दिशा में बढ़ रहा है। शहर की सीमा माने जाने वाले जगतपुरा और शिवदासपुरा आज जयपुर के सबसे तेजी से उभरते रियल एस्टेट सुपर कॉरिडोर के रूप में पहचान बना चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो ‘प्रोपेक्स’ 20 और 21 दिसम्बर को रजवाड़ा पैलेस (एनआरआइ सर्कल के पास) में आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सपो सुबह 11 से रात 8 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।