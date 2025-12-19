19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

जयपुर

Jaipur Real Estate: जगतपुरा-शिवदासपुरा बना घर और निवेश का सुपर कॉरिडोर, 20-21 दिसंबर को प्रॉपर्टी एक्सपो

प्रोपेक्स’ में जगतपुरा, शिवदासपुरा और टोंक रोड क्षेत्र की प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। खरीदार और निवेशक यहां अलग-अलग बजट, लोकेशन और सुविधाओं के विकल्पों की तुलना कर सकेंगे।

जयपुर

Ashwani Kumar

Dec 19, 2025

जयपुर. राजधानी का रियल एस्टेट अब नई दिशा में बढ़ रहा है। शहर की सीमा माने जाने वाले जगतपुरा और शिवदासपुरा आज जयपुर के सबसे तेजी से उभरते रियल एस्टेट सुपर कॉरिडोर के रूप में पहचान बना चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पत्रिका का प्रॉपर्टी एक्सपो ‘प्रोपेक्स’ 20 और 21 दिसम्बर को रजवाड़ा पैलेस (एनआरआइ सर्कल के पास) में आयोजित किया जा रहा है। यह एक्सपो सुबह 11 से रात 8 बजे तक आमजन के लिए खुला रहेगा। इवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।

एक ही परिसर में सब कुछ
‘प्रोपेक्स’ में जगतपुरा, शिवदासपुरा और टोंक रोड क्षेत्र की प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। खरीदार और निवेशक यहां अलग-अलग बजट, लोकेशन और सुविधाओं के विकल्पों की तुलना कर सकेंगे। डवलपर्स और बिल्डर्स से सीधे संवाद, विशेष ऑफर्स और भविष्य की विकास योजनाओं की जानकारी भी एक्सपो की खासियत होगी।

क्यों पसंद बन रहा यह इलाका
- शिक्षा का मजबूत ढांचा
-कनेक्टिविटी आसान
-नियोजित विकास
-स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा

जगतपुरा में आवासीय और व्यावसायिक सेगमेंट में संतुलित विकास देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि जगतपुरा निवेश और रहने, दोनों उद्देश्यों के लिए आकर्षक बनता जा रहा है।
-विवेक चतुर्वेदी, निदेशक, विराट ग्रुप

जगतपुरा, टोंक रोड, प्रताप नगर नई लोकेशन के रूप में उभरे हैं। जहां आज का निवेश कल मजबूत मूल्य वृद्धि में बदल सकता है। यहां की प्लानिंग और कनेक्टिविटी इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
-अमित विजयवर्गीय, एमडी लव होम

जगतपुरा शहर का सबसे भरोसेमंद रियल एस्टेट कॉरिडोर बन चुका है। यहां की प्लानिंग, कनेक्टिविटी और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाता है।
-प्रदीप कुमार तोलनी, डायरेक्टर, वंशदीप ग्रुप

जगतपुरा उन चुनिंदा इलाकों में शामिल हो चुका है, जहां योजनाबद्ध विकास और कनेक्टिविटी दिखाई देती है। यहां निवेश करने वालों को सुरक्षित भविष्य और बेहतर रिटर्न की संभावना मिलती है।
-सुनील माहेश्वरी, डायरेक्टर, संजीवनी बिल्डहोम

जगतपुरा-शिवदासपुरा तेजी से विकसित हो रहे रियल एस्टेट कॉरिडोर के रूप में सामने आ रहे हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी की योजना और लैंड पूलिंग स्कीम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है।
-तुषार श्रीवास्तव, डायरेक्टर, पिंकवॉल ग्रुप

Published on:

19 Dec 2025 12:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Real Estate: जगतपुरा-शिवदासपुरा बना घर और निवेश का सुपर कॉरिडोर, 20-21 दिसंबर को प्रॉपर्टी एक्सपो

