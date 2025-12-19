19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Fog Alert: कोहरे से थमी रफ्तार, घने कोहरे का कहर, जयपुर में उड़ानें रद्द, ट्रेनें घंटों लेट

Flight Delay: कोहरे से थमी रफ्तार: हवाई और रेल यातायात अस्त-व्यस्त। सुबह से शाम तक परेशानी: कोहरे ने बढ़ाई यात्रियों की मुश्किलें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 19, 2025

Train ops hit in Delhi amid dense fog

Train ops hit in Delhi amid dense fog

Weather Update: जयपुर. घने कोहरे ने एक बार फिर हवाई और रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइटों का संचालन ऐनवक्त पर रद्द कर दिया गया। वहीं, मुंबई, बेंगलुरु, जैसलमेर समेत कई शहरों की ओर आने-जाने वाली उड़ानों में चार घंटे तक की देरी से आवाजाही हुई।

दूसरी ओर, ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहा। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, इंडिगो एयरलाइन की दोपहर 1:45 बजे चंडीगढ़ जाने वाली फ्लाइट व सुबह एअर इंडिया की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट का संचालन ऐनवक्त पर रद्द कर दिया गया।

जयपुर से इंडिगो एयरलाइन की सुबह 9:20 बजे जैसलमेर जाने वाली फ्लाइट चार घंटे की देरी से, सुबह 10:55 बजे मुंबई व दोपहर 1:55 बजे दिल्ली जाने वाली फ्लाइट एक-एक घंटे की देरी से, सुबह 11:45 बजे इंदौर जाने वाली फ्लाइट पौने घंटे की देरी से, जबकि लखनऊ, एअर इंडिया की दोपहर 1:40 बजे दिल्ली, दोपहर 1:35 बजे मुंबई तथा दोपहर 2:20 बजे सूरत जाने वाली फ्लाइट आधा-आधा घंटे की देरी से जयपुर से रवाना हुई।

इधर, इंडिगो एयरलाइन की चंडीगढ़ से सुबह 7:35 बजे तथा जैसलमेर से दोपहर 1 बजे आने वाली फ्लाइटें 3:30-3:30 घंटे की देरी से जयपुर पहुंचीं। इंडिगो एयरलाइन की जैसलमेर से, एयर इंडिया की दिल्ली से दोपहर 12:45 बजे, मुंबई से इंडिगो एयरलाइन की सुबह 8:40 बजे तथा दिल्ली से दोपहर 1:25 बजे आने वाली फ्लाइटें एक घंटे की देरी से जयपुर पहुंचीं।

ट्रेनों की चाल भी बिगड़ी

इधर, रेल यातायात पर भी कोहरे का असर साफ नजर आया। जम्मू से आने वाली गलताधाम एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे 36 मिनट की देरी से, मालानी एक्सप्रेस 2 घंटे 33 मिनट की देरी से, साबरमती सुपरफास्ट व शताब्दी सुपरफास्ट पौने-पौने घंटे की देरी से, अजमेर-गलताधाम ट्रेन 2 घंटे की देरी से, हावड़ा सुपरफास्ट 1 घंटे 15 मिनट की देरी से तथा बिलासपुर सुपरफास्ट ट्रेन 1 घंटे की देरी से जयपुर पहुंची। इनके अलावा भी कई ट्रेनें 10 से 30 मिनट तक की देरी से पहुंचीं। ट्रेनों की देरी से हो रही आवाजाही के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

IMD Forecast: राजस्थान में तेज सर्दी की आ गई डेट, उत्तरी हवाओं से बढ़ेगी सर्दी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Fog Alert: कोहरे से थमी रफ्तार, घने कोहरे का कहर, जयपुर में उड़ानें रद्द, ट्रेनें घंटों लेट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Real Estate: जगतपुरा-शिवदासपुरा बना घर और निवेश का सुपर कॉरिडोर, 20-21 दिसंबर को प्रॉपर्टी एक्सपो

जयपुर

पम्पिंग स्टेशनों की जमीन नहीं, 348 किलोमीटर सीवर लाइन का काम अटका

जयपुर

ढहाते ही तनीं अवैध कॉलोनी…जेडीए-भूमाफिया में चूहे-बिल्ली का खेल

जयपुर

Army Day 2026: राजस्थान में पहली बार होगा सेना दिवस का आयोजन, महिला अग्निवीर की परेड, फाइटर प्लेन समेत ये होगा खास

Army-Day-Will-Celebrate-In-Jaipur
जयपुर

New Year Party Idea: ना शोर ना भीड़... नेचर के बीच मनाएं नया साल, वो भी Free… जानें कहां पहुंचना है

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.