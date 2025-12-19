Fog Alert: कोहरे से थमी रफ्तार, घने कोहरे का कहर, जयपुर में उड़ानें रद्द, ट्रेनें घंटों लेट

इधर, रेल यातायात पर भी कोहरे का असर साफ नजर आया। जम्मू से आने वाली गलताधाम एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे 36 मिनट की देरी से, मालानी एक्सप्रेस 2 घंटे 33 मिनट की देरी से, साबरमती सुपरफास्ट व शताब्दी सुपरफास्ट पौने-पौने घंटे की देरी से, अजमेर-गलताधाम ट्रेन 2 घंटे की देरी से, हावड़ा सुपरफास्ट 1 घंटे 15 मिनट की देरी से तथा बिलासपुर सुपरफास्ट ट्रेन 1 घंटे की देरी से जयपुर पहुंची। इनके अलावा भी कई ट्रेनें 10 से 30 मिनट तक की देरी से पहुंचीं। ट्रेनों की देरी से हो रही आवाजाही के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।