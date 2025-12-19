IMD Forecast: राजस्थान में तेज सर्दी की आ गई डेट, उत्तरी हवाओं से बढ़ेगी सर्दी

Weather Update: जयपुर. प्रदेश समेत उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम ईरान और आसपास के क्षेत्रों में 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) बना हुआ है। इसके साथ ही 12.6 किलोमीटर ऊंचाई पर करीब 105 नॉट्स की रफ्तार वाली सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम उत्तर भारत के ऊपर प्रभावी है। इसी मौसमी सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।