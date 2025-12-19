New Year Party Idea: ना शोर ना भीड़… नेचर के बीच मनाएं नया साल, वो भी Free… जानें कहां पहुंचना है

सांभर झील को अक्सर राजस्थान का सफेद रेगिस्तान, कहा जाता है। दूर.दराज तक फैली नमक की सफेद परतें और उन पर पड़ती सुनहरी धूप सैलानियों को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जयपुर से मात्र 70 से 80 किमी की दूरी पर स्थित यह झील इस महोत्सव के दौरान रोशनी और लोक संगीत से सराबोर रहेगी। 2025 की विदाई और 2026 के स्वागत के लिए यहां खास आयोजन किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन आयोजनों में एंट्री फ्री है। यानी झील निहारने और नेचर को महसूस करने का कोई पैसा नहीं देना होगा। हालांकि वहां होने वाले अन्य आयोजन बाइक रेसिंग, पेरासेलिंग समेत अन्य इवेंट का शुल्क देय है।