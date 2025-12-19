19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

2025 में Rajasthan को हिला देने वाले 12 बड़े केस: ICU में मरीज से Rape से लेकर 3 साल की बच्ची से दरिंदगी तक… पूरी लिस्ट

Rajasthan Crime 2025: यहाँ वे 12 बड़ी घटनाएं हैं, जिनकी गूँज पूरे देश में सुनाई दी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Dec 19, 2025

Rajasthan Police head office

राजस्थान पुलिस मुख्यालय (फोटो-पत्रिका)

राजस्थान में साल 2025 की विदाई के साथ पीछे मुड़कर देखें, तो महिलाओं और मासूमों के खिलाफ हुए अपराधों की एक लंबी फेहरिस्त दिखाई देती है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और रेप के मामले में राजस्थान देश भर में बदनाम रहा है। इस साल भी अपराध की एक लंबी सूची है महिलाओं के खिलाफ। हांलाकि पिछले सालों की तुलना में इस साल महिला संबंधी अपराधों में मामूली कमी देखने को मिली है। यहाँ वे 12 बड़ी घटनाएं हैं, जिनकी गूँज पूरे देश में सुनाई दी।

2025 के 12 सबसे झकझोर देने वाले मामले

  • विजयनगर गैंगरेप और धर्मांतरण (20-25 फरवरी): अजमेर के विजयनगर में 4-5 नाबालिगों को मोबाइल का झांसा देकर फंसाया गया। ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव ने पूरे राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया।
  • जोधपुर दलित बालिका कांड (12 मई): शहर के एक मोहल्ले में 3 साल की मासूम को चिप्स दिलाने के बहाने एक परिचित ने अपनी हवस का शिकार बनाया।
  • सांगवा बुजुर्ग महिला हत्या (22 मई): बांसवाड़ा के सांगवा में 84 वर्षीय महिला के साथ उनके ही रिश्तेदार ने दुष्कर्म कर हत्या कर दी। इस मामले में कोर्ट ने त्वरित सुनवाई कर आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
  • चित्तौड़गढ़ सौतेले पिता की हैवानियत (28 मई): एक सौतेले पिता ने अपनी ही बेटी को दोस्तों के हवाले किया। मां की मिलीभगत ने रिश्तों के भरोसे को कत्ल कर दिया।
  • सीकर ब्लैकमेलिंग कांड (30 मई): 40 वर्षीय महिला का वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक डराया गया और लाखों की लूट की गई।
  • अलवर ICU अस्पताल कांड (4 जून): ESIC मेडिकल कॉलेज के ICU में भर्ती 32 वर्षीय महिला के साथ नर्सिंग स्टाफ ने आधी रात (1:30 AM) को दरिंदगी की। इसने अस्पतालों में सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी।
  • बाड़मेर सुसाइड मामला (10 जून): 3 बच्चों की मां को दुष्कर्म की धमकी और अश्लील वीडियो से इतना प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली।
  • जोधपुर स्टेशन अपहरण (15 जून): 13 वर्षीय बालिका को रेलवे स्टेशन के पास से अगवा कर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को दबोचा।
  • उदयपुर मासूम से दरिंदगी (10 अगस्त): 8 साल की बच्ची जब शौच के लिए खेत में गई, तब उसके साथ हैवानियत हुई। जनता ने सड़कों पर उतरकर भारी प्रदर्शन किया।
  • झालावाड़ केस का खुलासा (25 अगस्त): 2023 की एक 'संदिग्ध मौत' का सच फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद सामने आया, जिसमें नाबालिग से गैंगरेप और आत्महत्या के लिए उकसाने की पुष्टि हुई।
  • जयपुर राजधानी कांड (सितंबर): जयपुर के बाहरी इलाके में एक कामकाजी महिला के साथ लिफ्ट देने के बहाने कार सवार बदमाशों ने गैंगरेप किया।
  • भरतपुर कोचिंग छात्रा शोषण (अक्टूबर): परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा को शिक्षक ने डरा-धमका कर कई महीनों तक अपनी हवस का शिकार बनाया।

ये भी पढ़ें

बंद करें Live-in Relationship, बेटियों को बचाएं… इस राज्य में उठी आवाज, पीएम को लिखा पत्र, आप क्या सोचते हैं ?
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 10:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 2025 में Rajasthan को हिला देने वाले 12 बड़े केस: ICU में मरीज से Rape से लेकर 3 साल की बच्ची से दरिंदगी तक… पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मटर हो रही सस्ती, टमाटर के दामों में गिरावट, लहसुन हुआ और महंगा

जयपुर

Rajasthan Politics : कांग्रेस से बड़ी खबर, राजस्थान में जिला अध्यक्षों को मिलेगी ट्रेनिंग, राहुल गांधी देंगे टिप्स

Kota-Congress-Meeting
जयपुर

IPL Match Update : राजस्थान में नहीं होंगे आइपीएल मैच अगर…, बीसीसीआइ ने आरसीए को चेताया

Rajasthan IPL matches will not be held if BCCI warns RCA
जयपुर

JJM Scam Rajasthan: मिलीभगत ने बनाया ‘लालच का मिशन’, ये है घोटाले के 5 ‘धुरंधर’; जांच का दायरा अब और फैलेगा

Jal-Jeevan-Mission-scam-2
जयपुर

Rajasthan Liquor : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बना शराब तस्करी का नया कॉरिडोर, जानें अन्य रूट

Rajasthan Delhi-Mumbai Expressway has become a new corridor for liquor smuggling learn about other routes
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.