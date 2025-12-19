2025 में Rajasthan को हिला देने वाले 12 बड़े केस: ICU में मरीज से Rape से लेकर 3 साल की बच्ची से दरिंदगी तक… पूरी लिस्ट

राजस्थान में साल 2025 की विदाई के साथ पीछे मुड़कर देखें, तो महिलाओं और मासूमों के खिलाफ हुए अपराधों की एक लंबी फेहरिस्त दिखाई देती है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों और रेप के मामले में राजस्थान देश भर में बदनाम रहा है। इस साल भी अपराध की एक लंबी सूची है महिलाओं के खिलाफ। हांलाकि पिछले सालों की तुलना में इस साल महिला संबंधी अपराधों में मामूली कमी देखने को मिली है। यहाँ वे 12 बड़ी घटनाएं हैं, जिनकी गूँज पूरे देश में सुनाई दी।