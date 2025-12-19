Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मटर हो रही सस्ती, टमाटर के दामों में गिरावट, लहसुन हुआ और महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई। हरी मटर आज सस्ती होकर थोक में 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिकी। वहीं टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज टमाटर के दाम 20 से 32 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दामों में उछाल देखा गया। आज लहसुन के दाम 50 से 150 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज ​भिंडी भी महंगी बिकी। आज ​भिंडी के दाम 70 से 75 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।