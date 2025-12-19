Muhana Mandi : थोक मंडी में हरी मटर हो रही सस्ती, टमाटर के दामों में गिरावट, लहसुन हुआ और महंगा

- मुहाना थोक मंडी में सब्जियों के दामों में गिरावट, आलू-प्याज भी सस्ते
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज सब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई। हरी मटर आज सस्ती होकर थोक में 20 से 25 रुपए प्रति किलो बिकी। वहीं टमाटर के दामों में गिरावट देखी गई। आज टमाटर के दाम 20 से 32 रुपए के बीच रहे। आज थोक मंडी में लहसुन के दामों में उछाल देखा गया। आज लहसुन के दाम 50 से 150 रुपए के बीच बोले गए। इनके अलावा आज भिंडी भी महंगी बिकी। आज भिंडी के दाम 70 से 75 रुपए के बीच रहे। इनके अलावा अन्य सब्जियों के दामों में गिरावट देखी गई। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 30 से 32 रुपए
टमाटर देसी 20 से 25 रुपए
मटर 20 से 25 रुपए
मिर्ची 20 से 22 रुपए
बारीक मिर्च 35 से के 38 रुपए
फूल गोभी 10 से 15 रुपए
पत्ता गोभी 9 से 10 रुपए
करेला 45 से 50 रुपए
शिमला मिर्च 16 से 20 रुपए
नींबू 27 से 28 रुपए
लोकी 10 से 14रुपए
भिंडी 70 से 75 रुपए
अदरक 52 रुपए 53
ग्वार फली 90 से 100 रुपए
बैंगन 10 से 20 रुपए
कद्दू 9 से 10 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 12 से 13 रुपए
टिंडा 14 से 16 रुपए
गाजर 10 से 12 रुपए
मूली 8 से 10 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
लहसुन हुआ और महंगा
आलू नया 7 से 9 रुपए
आलू पुराना 2 से 7 रुपए
प्याज 7 से 18 रुपए
लहसुन 50 से 150 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
